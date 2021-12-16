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На Бердском шоссе две фуры полностью перекрыли движение — собрались длинные пробки

Машинам приходится объезжать по обочине

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Причиной аварии стало столкновение двух фур

Причиной аварии стало столкновение двух фур

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Вечером в четверг, 16 декабря, на Бердском шоссе, около поворота на улицу Русскую, произошло ДТП, из-за которого движение в сторону Академгородка оказалось полностью перекрытым.

Как сообщает сообщество «АвтоБердск», около бывшего кафе «У Гарика» столкнулись два большегруза, устроив транспортным коллапс. Автомобилям приходится объезжать аварию по обочине. В результате растянулись длинные пробки во всех направлениях. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность затора в сторону Бердска на момент публикации составляет почти 3 километра. Подобная ситуация в обратном направлении. Также затруднен выезд с улицы Русской.

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В минувший понедельник Новосибирск встал в 10-балльных пробках. НГС в режиме онлайн следил, как это было.

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