«Проще ехать по четвертому мосту»: Новосибирск сковали 10-балльные пробки

В городе произошли десятки аварий
Вечером в понедельник, 13 декабря, дороги Новосибирска встали в сильных пробках — город с самого утра накрыло обильным снегопадом. Сервис 2ГИС оценивает уровень заторов в 10 баллов.
— В городе такие пробки, что проще ехать по четвертому мосту, — написал в редакцию НГС читатель.
Редакция НГС следит за происходящим в режиме онлайн.
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