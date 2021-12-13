13 декабря понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 9/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дняКак QR-коды скажутся на индустрии красоты
Все новости
Все новости

«Проще ехать по четвертому мосту»: Новосибирск сковали 10-балльные пробки

В городе произошли десятки аварий

1 474
7Обсудить

Поделиться

В городе с утра идет сильный снег

В городе с утра идет сильный снег

Поделиться

Вечером в понедельник, 13 декабря, дороги Новосибирска встали в сильных пробках — город с самого утра накрыло обильным снегопадом. Сервис 2ГИС оценивает уровень заторов в 10 баллов.

— В городе такие пробки, что проще ехать по четвертому мосту, — написал в редакцию НГС читатель.

Редакция НГС следит за происходящим в режиме онлайн.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПавтомобилистыпробки 10 баллов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter