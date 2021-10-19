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Комфортные вместо умных: что изменилось в проекте остановок, на который в Новосибирске не нашли подрядчика

Новый конкурс обещают опубликовать в ноябре

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Тип умных остановок решили поменять на тип комфортных

Тип умных остановок решили поменять на тип комфортных

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В Новосибирске подготовили новый проект строительства остановок

В Новосибирске представили новую концепцию строительства «Комфортных остановок» на гостевых маршрутах. Первый проект «Умных остановок» в начале этого года провалился — не поступило ни одной заявки на его реализацию.

— Там представлялось 250 пунктов, из них 159 — по гостевым маршрутам. Стоимость реализации была 368 миллионов рублей. Ни одной заявки не поступило, — напомнил сегодня на аппаратном совещании при мэре Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Проект пересмотрели и доработали. Теперь вместо двух типов остановок с экранами в нем предполагается три типа. Все расходы на оборудование и обслуживание должен будет взять на себя концессионер.

— Отказались от предъявления избыточных характеристик — умных блоков. Это приводит к уменьшению стоимости и большему охвату территории, — объяснил Виталий Витухин. — Завтра срок окончания доработки проекта. На расчет экономической модели должны передать его в пятницу. В течение ноября разместим этот проект на заключение концессии.

Обязательно на всех трех типах остановок — кнопка 112, сеть Wi-Fi, табло с навигацией о местоположении транспорта, система для подзарядки гаджетов, система освещения, круглосуточная запись камер с передачей в регсистему видеонаблюдения, дистанционный мониторинг

Обязательно на всех трех типах остановок — кнопка 112, сеть Wi-Fi, табло с навигацией о местоположении транспорта, система для подзарядки гаджетов, система освещения, круглосуточная запись камер с передачей в регсистему видеонаблюдения, дистанционный мониторинг

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Во втором типе добавляется экран — система визуального отображения информации

Во втором типе добавляется экран — система визуального отображения информации

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Третий тип будет с павильоном. Помещение <nobr class="_">18 кв. м</nobr> для коммерческого использования. Там могут оказываться услуги дорожного сервиса — общественное питание, обеспечение туалетов и т. д. На 20% площади может быть торговля

Третий тип будет с павильоном. Помещение 18 кв. м для коммерческого использования. Там могут оказываться услуги дорожного сервиса — общественное питание, обеспечение туалетов и т. д. На 20% площади может быть торговля

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У новосибирских экспертов желание отдать остановки общественного транспорта в частные руки вызывает скепсис. Почему — вы можете узнать в колонке гендиректора компании «Дизфор» Анатолия Бакшаева.

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