Комфортные вместо умных: что изменилось в проекте остановок, на который в Новосибирске не нашли подрядчика

В Новосибирске подготовили новый проект строительства остановок
В Новосибирске представили новую концепцию строительства «Комфортных остановок» на гостевых маршрутах. Первый проект «Умных остановок» в начале этого года провалился — не поступило ни одной заявки на его реализацию.
— Там представлялось 250 пунктов, из них 159 — по гостевым маршрутам. Стоимость реализации была 368 миллионов рублей. Ни одной заявки не поступило, — напомнил сегодня на аппаратном совещании при мэре Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Проект пересмотрели и доработали. Теперь вместо двух типов остановок с экранами в нем предполагается три типа. Все расходы на оборудование и обслуживание должен будет взять на себя концессионер.
— Отказались от предъявления избыточных характеристик — умных блоков. Это приводит к уменьшению стоимости и большему охвату территории, — объяснил Виталий Витухин. — Завтра срок окончания доработки проекта. На расчет экономической модели должны передать его в пятницу. В течение ноября разместим этот проект на заключение концессии.
У новосибирских экспертов желание отдать остановки общественного транспорта в частные руки вызывает скепсис. Почему — вы можете узнать в колонке гендиректора компании «Дизфор» Анатолия Бакшаева.