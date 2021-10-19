Комфортные вместо умных: что изменилось в проекте остановок, на который в Новосибирске не нашли подрядчика

В Новосибирске представили новую концепцию строительства «Комфортных остановок» на гостевых маршрутах. Первый проект «Умных остановок» в начале этого года провалился — не поступило ни одной заявки на его реализацию.

— Там представлялось 250 пунктов, из них 159 — по гостевым маршрутам. Стоимость реализации была 368 миллионов рублей. Ни одной заявки не поступило, — напомнил сегодня на аппаратном совещании при мэре Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

