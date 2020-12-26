В Новосибирской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус: один человек погиб, семь — попали в больницу

В Черепановском районе Новосибирской области столкнулись грузовик DAF и пассажирский автобус ПАЗ: один человек погиб на месте, семь — получили травмы и попали в больницу.



— По предварительной информации, 26 декабря около 8:00 на 108-м км автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки — село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.