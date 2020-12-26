В Новосибирской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус: один человек погиб, семь — попали в больницу

В Новосибирской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус
В Черепановском районе Новосибирской области столкнулись грузовик DAF и пассажирский автобус ПАЗ: один человек погиб на месте, семь — получили травмы и попали в больницу.
— По предварительной информации, 26 декабря около 8:00 на 108-м км автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки — село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции, спасатели МЧС. Экипажи ДПС ГИБДД на месте аварии организовали реверсивное движение.
— К месту ДТП выехало руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ноябре в Новосибирской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека.