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В Новосибирской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус: один человек погиб, семь — попали в больницу

Сейчас по факту ДТП проводится проверка

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники разных служб, установлено реверсивное движение

Сейчас на месте аварии работают сотрудники разных служб, установлено реверсивное движение

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В Новосибирской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус

В Черепановском районе Новосибирской области столкнулись грузовик DAF и пассажирский автобус ПАЗ: один человек погиб на месте, семь — получили травмы и попали в больницу.

— По предварительной информации, 26 декабря около 8:00 на 108-м км автодороги Р-256 произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту село Ярки — село Майское, с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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В результате ДТП от полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. Шесть пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, уточнили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции, спасатели МЧС. Экипажи ДПС ГИБДД на месте аварии организовали реверсивное движение.

— К месту ДТП выехало руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ноябре в Новосибирской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека.

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