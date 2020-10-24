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В Новосибирской области произошло страшное ДТП с автобусом — погибли два ребёнка и два взрослых

Все погибшие находились в микроавтобусе Toyota Noah, который выехал на встречку

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Известно, что на микроавтобусе, в котором погибли люди, были томские номера

Известно, что на микроавтобусе, в котором погибли люди, были томские номера

В Новосибирской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Сегодня, 24 октября, в Болотнинском районе столкнулись микроавтобус Toyota Noah с пассажирским автобусом, в результате происшествия погибли четыре человека.

— В Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Томск — Барнаул», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Все находящися в пассажирском автобусе не пострадали

По предварительным данным, в аварии погибли водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста. Медицинская помощь понадобилась ещё двум пассажирам микроавтобуса — их доставили в больницу. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

— На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор А. В. Кульков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии, — добавили в пресс-службе.

Вы были очевидцем этого ДТП? Знаете погибших? Можете сообщить важные обстоятельства аварии? Напишите нам на почту news@ngs.ru или в любой из мессенджеров на номер 8 923 157 00 00.

Напомним, сегодня утром произошло ещё одно смертельное ДТП на заснеженной трассе — там водитель хэтчбека выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. От травм женщина скончалась на месте.

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ДТПдетисмерть в ДТП
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