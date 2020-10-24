В Новосибирской области произошло страшное ДТП с автобусом — погибли два ребёнка и два взрослых

Сегодня, 24 октября, в Болотнинском районе столкнулись микроавтобус Toyota Noah с пассажирским автобусом, в результате происшествия погибли четыре человека.



— В Болотнинском районе на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Томск — Барнаул», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

