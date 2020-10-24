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СрочноВ ДТП погибли два ребёнка

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Двух человек пришлось вырезать из машины. Появились кадры с места ДТП в Болотнинском районе, где погибли дети

На аварию отреагировали медики, спасатели и полиция — всего 26 человек

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Микроавтобус Toyota Noah следовал со стороны Новосибирска в сторону Болотного. На машине были томские номера

Микроавтобус Toyota Noah следовал со стороны Новосибирска в сторону Болотного. На машине были томские номера

Появились фото и видео с места ДТП, в котором погибли два ребёнка

В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли четверо, в том числе двое маленьких детей. ГУ МЧС по Новосибирской области показало фотографии с места происшествия и рассказало некоторые детали спасательной операции.

По данным ведомства, помощь спасателей понадобилась двум пассажирам микроавтобуса.

Известно, что на место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Евгений Маслюк

Чтобы вытащить двух человек из искорёженного салона микроавтобуса, спасателям пришлось воспользоваться специнструментами

Чтобы вытащить двух человек из искорёженного салона микроавтобуса, спасателям пришлось воспользоваться специнструментами

— Их спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из транспортного средства и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в Мошковское ЦРБ, — сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия трассу Р-255 не перекрывали, на ликвидацию аварии отреагировали 26 человек (пожарно-спасательные подразделения МЧС России, полиция и медики), и было задействовано 9 единиц техники.

В аварии погибли двое детей — четырёх и девяти лет, 52-летний водитель и женщина, чей возраст пока устанавливается

В аварии погибли двое детей — четырёх и девяти лет, 52-летний водитель и женщина, чей возраст пока устанавливается

«В рейсовом автобусе пострадавших нет, направлены попутным автобусом по месту следования», — пояснили в пресс-службе

«В рейсовом автобусе пострадавших нет, направлены попутным автобусом по месту следования», — пояснили в пресс-службе

Напомним, сегодня утром на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно смертельное ДТП — на этот раз недалеко от Тогучина. Водитель за рулём автомобиля Mazda выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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