Появились фото и видео с места ДТП, в котором погибли два ребёнка
В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и микроавтобуса, в результате которого погибли четверо, в том числе двое маленьких детей. ГУ МЧС по Новосибирской области показало фотографии с места происшествия и рассказало некоторые детали спасательной операции.
По данным ведомства, помощь спасателей понадобилась двум пассажирам микроавтобуса.
— Их спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из транспортного средства и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в Мошковское ЦРБ, — сообщили в пресс-службе.
В результате происшествия трассу Р-255 не перекрывали, на ликвидацию аварии отреагировали 26 человек (пожарно-спасательные подразделения МЧС России, полиция и медики), и было задействовано 9 единиц техники.
Напомним, сегодня утром на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно смертельное ДТП — на этот раз недалеко от Тогучина. Водитель за рулём автомобиля Mazda выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм женщина скончалась на месте.