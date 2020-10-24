ДТП на заснеженной трассе: в Новосибирской области иномарка вылетела на встречку — есть жертвы

Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком у Тогучина
Сегодня, 24 октября, на заснеженной трассе К-19Р произошло столкновение иномарки и грузовика, в результате которого есть пострадавшие.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, автомобили столкнулись около 10 утра.
— ДТП произошло на 49-м километре трассы К-19Р. Автомобиль «Мазда Демио» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Isuzu Forward, — добавили в пресс-службе.
В аварии скончалась женщина-водитель 1990 года рождения — она управляла хэтчбеком. Травмы также получил её пассажир — мужчина 1990 года рождения.
Другой водитель — 33-летний мужчина — в происшествии не пострадал.
Напомним, вчера, 23 октября, в Ордынском районе произошло смертельное ДТП — под колесами грузовика погибла пожилая женщина.