В утреннем ДТП под Тогучином погибла PR-менеджер компании Vsemayki

Стала известна личность женщины, погибшей в страшном ДТП у Тогучина. Автомобилем «Мазда-Демио», который столкнулся с автомобилем Isuzu Forward, управляла Юлия Бармаева, PR-менеджер компании «ВсеМайки». На пассажирском сиденье находился её муж, он сейчас находится в больнице.

Авария произошла в 10 часов утра в эту субботу, 24 октября, на 49-м километре трассы К-19Р. По информации ГИБДД, «Мазда-Демио» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой.

Гибель Юлии подтвердили её друзья и коллеги:

