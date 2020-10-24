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Тема дняВ ДТП погибли два ребёнка

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В утреннем ДТП под Тогучином погибла PR-менеджер компании Vsemayki

Трагедия произошла на заснеженной трассе К-19Р

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Mazda, за рулем которой находилась Юлия Бармаева, столкнулась с фурой

Mazda, за рулем которой находилась Юлия Бармаева, столкнулась с фурой

Стала известна личность женщины, погибшей в страшном ДТП у Тогучина. Автомобилем «Мазда-Демио», который столкнулся с автомобилем Isuzu Forward, управляла Юлия Бармаева, PR-менеджер компании «ВсеМайки». На пассажирском сиденье находился её муж, он сейчас находится в больнице.

Авария произошла в 10 часов утра в эту субботу, 24 октября, на 49-м километре трассы К-19Р. По информации ГИБДД, «Мазда-Демио» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой.

Гибель Юлии подтвердили её друзья и коллеги:

— Дорогой Юлии Бармаевой больше нет. Она погибла сегодня утром на трассе под Тогучином в чудовищном ДТП. Серёжа, Юлин муж, жив, у него сотрясение мозга и частичная потеря памяти.

Ситуация на дорогах города и области в эту субботу осложнилась из-за снегопада. В регионе произошло несколько серьезных аварий. Утром в Болотнинском районе при столкновении иномарки с автобусом погибли пять человек, в том числе двое детей.

Приносим соболезнования родным и близким погибших.

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смертельное ДТПТогучин
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