В утреннем ДТП под Тогучином погибла PR-менеджер компании Vsemayki

Стала известна личность женщины, погибшей в страшном ДТП у Тогучина. Автомобилем «Мазда-Демио», который столкнулся с автомобилем Isuzu Forward, управляла Юлия Бармаева, PR-менеджер компании «ВсеМайки». На пассажирском сиденье находился её муж, он сейчас находится в больнице.
Авария произошла в 10 часов утра в эту субботу, 24 октября, на 49-м километре трассы К-19Р. По информации ГИБДД, «Мазда-Демио» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой.
Гибель Юлии подтвердили её друзья и коллеги:
— Дорогой Юлии Бармаевой больше нет. Она погибла сегодня утром на трассе под Тогучином в чудовищном ДТП. Серёжа, Юлин муж, жив, у него сотрясение мозга и частичная потеря памяти.
Ситуация на дорогах города и области в эту субботу осложнилась из-за снегопада. В регионе произошло несколько серьезных аварий. Утром в Болотнинском районе при столкновении иномарки с автобусом погибли пять человек, в том числе двое детей.
Приносим соболезнования родным и близким погибших.