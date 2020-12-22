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Мэрия навсегда отключила светофор на Бронной, где по утрам собираются пробки. Объясняем почему

По мнению специалистов, проблему с заторами может решить только расширение дороги

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Светофор мигает желтым уже продолжительное время, и восстанавливать его работу не планируют

Светофор мигает желтым уже продолжительное время, и восстанавливать его работу не планируют

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Мэрия Новосибирска навсегда отключила светофор на Бронной

В Новосибирске полностью отключили светофор на пересечении Бронной и Прокопьевской. В мэрии рассказали, что это сделано из-за пробок. Новый светофор поставили в феврале этого года по просьбам местных жителей, но это только усугубило ситуацию. В итоге автомобилисты пожаловались, что теперь он мигает только желтым.

— Указанный светофор был установлен по многочисленным просьбам жителей, но после включения его в трехцветный режим начали образовываться значительные заторные ситуации, особенно со стороны улицы Комсомольской. Были опробованы разные режимы его работы. Практика показала, что при любом из них на данном участке дороги возникают заторные ситуации. Для решения проблемы необходимо расширение проезжей части. Этот вопрос будет изучаться при формировании планов на 2021 год после определения лимитов финансирования, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

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Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.

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