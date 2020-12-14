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«Моргает желтым уже почти год»: из-за неработающего светофора каждое утро на Бронной собирается длинная пробка

Он отключен, по словам местных жителей, с весны

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Жители не могут добиться того, чтобы светофор работал регулярно и как положено

Жители не могут добиться того, чтобы светофор работал регулярно и как положено

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Из-за неработающего светофора на Бронной собирается длинная пробка

В Новосибирске неработающий светофор осложняет ситуацию на перекрестке Бронной и Прокопьевской. Читатель НГС пожаловался, что он отключен почти год и каждое утро мигает желтым, не регулируя потоки, а только осложняя ситуацию.

Читатель НГС снял видео с утренним затором.

— Перекресток Бронная — Прокопьевская, каждый день утром пробка длинная. Стоит светофор уже год, моргает желтым, в регулировании движения не участвует. Он в таком моргающем состоянии с прошлой весны, наверное, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На момент написания материала движение по улицам Бронной и Прокопьевской было крайне затруднено.

По словам местного жителя, светофор не работает нормально с весны

По словам местного жителя, светофор не работает нормально с весны

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Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию на этом участке, а также сообщить о налаживании работы светофора.

Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.

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пробкасветофор
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