«Моргает желтым уже почти год»: из-за неработающего светофора каждое утро на Бронной собирается длинная пробка

В Новосибирске неработающий светофор осложняет ситуацию на перекрестке Бронной и Прокопьевской. Читатель НГС пожаловался, что он отключен почти год и каждое утро мигает желтым, не регулируя потоки, а только осложняя ситуацию.

Читатель НГС снял видео с утренним затором.