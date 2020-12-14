«Моргает желтым уже почти год»: из-за неработающего светофора каждое утро на Бронной собирается длинная пробка

Из-за неработающего светофора на Бронной собирается длинная пробка
В Новосибирске неработающий светофор осложняет ситуацию на перекрестке Бронной и Прокопьевской. Читатель НГС пожаловался, что он отключен почти год и каждое утро мигает желтым, не регулируя потоки, а только осложняя ситуацию.
Читатель НГС снял видео с утренним затором.
— Перекресток Бронная — Прокопьевская, каждый день утром пробка длинная. Стоит светофор уже год, моргает желтым, в регулировании движения не участвует. Он в таком моргающем состоянии с прошлой весны, наверное, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
На момент написания материала движение по улицам Бронной и Прокопьевской было крайне затруднено.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию на этом участке, а также сообщить о налаживании работы светофора.
Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.