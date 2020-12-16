Власти Новосибирска собираются бороться с машинами. Они видят в них главную причину грязного воздуха

Власти Новосибирска собираются бороться с машинами
С заявлением, что автомобили являются главным источником грязного воздуха в Новосибирске, выступили представители мэрии и Запсибгидромета на круглом столе, посвященном качеству воздуха.
По информации председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, которую цитирует Сибирская генерирующая компания (СГК), доля выбросов от автомобилей в городах-миллионниках составляет
— Автомобили — головная боль мегаполисов. Их количество растет, снизить влияние автотранспорта могут скоростные трамваи, развитие метро, пересадочных узлов, а также автоматизированная система управления транспортом.
По уровню выбросов загрязнений далее идут ТЭЦ, за ними — котельные и предприятия. Промышленность вносит вклад в загрязнение воздуха на уровне 5%.
Замначальника управления использования природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло обратил внимание на опыт Красноярска. Там власти с 19 декабря вводят ограничения движения через город грузового автотранспорта в четырех районах. Также действует ограничение на стоянку автотранспорта в период неблагоприятных метеорологических условий.
Если красноярский эксперимент окажется удачным, то власти Новосибирска обсудят возможность его применения.
— Весенние ограничения для большегрузов в Новосибирске уже действуют, скорее всего, рассмотрим и опыт Красноярска: обсудим с региональным Министерством природных ресурсов и экологии, с депутатским корпусом, — сказала Мария Сидорова.
В каких районах Новосибирска самый грязный воздух — смотрите здесь.