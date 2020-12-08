«До Нового года буду». Пробки в Новосибирске достигли 10 баллов — водители возмущаются, такси задирают цены

В Новосибирске образовались 10-балльные пробки
Вечером 8 декабря в Новосибирске образовались 10-балльные пробки. Так дорожную ситуацию оценивают сервисы 2ГИС и «Яндекс.Карты».
А так карта Новосибирска выглядит на «Яндекс.Пробках» — большое количество аварий и сообщений от водителей.
Заносы начали появляться на дорогах еще днем. На трассах была плохая видимость, движение затруднял снег.
В сервисе 2ГИС новосибирцы начали оставлять недовольные комментарии:
— Хочу шампанского и мандарины. Как раз до Нового года дома буду, — написала пользовательница Леся Золотарская.
— Алло, может, поедем уже? — негодует неизвестный пользователь.
Также в городе выросли цены на такси. Чтобы доехать от центра до левого берега, придется заплатить больше 505 рублей.
Новосибирск занесло сегодня днем. НГС публиковал фотографий огромных сугробов. А заторы в 7 баллов начали появляться на улицах еще днем.