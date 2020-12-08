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«До Нового года буду». Пробки в Новосибирске достигли 10 баллов — водители возмущаются, такси задирают цены

Уже в обед пробки были 7 баллов

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Движение в городе сильно затруднено

Движение в городе сильно затруднено

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В Новосибирске образовались 10-балльные пробки

Вечером 8 декабря в Новосибирске образовались 10-балльные пробки. Так дорожную ситуацию оценивают сервисы 2ГИС и «Яндекс.Карты».

Проехать как по левому, так и по правому берегу сейчас крайне затруднительно

Проехать как по левому, так и по правому берегу сейчас крайне затруднительно

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А так карта Новосибирска выглядит на «Яндекс.Пробках» — большое количество аварий и сообщений от водителей.

Большинство основных магистралей города окрашены в красный и бордовый цвета

Большинство основных магистралей города окрашены в красный и бордовый цвета

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Заносы начали появляться на дорогах еще днем. На трассах была плохая видимость, движение затруднял снег.

В сервисе 2ГИС новосибирцы начали оставлять недовольные комментарии:

— Хочу шампанского и мандарины. Как раз до Нового года дома буду, — написала пользовательница Леся Золотарская.

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— Алло, может, поедем уже? — негодует неизвестный пользователь.

Также в городе выросли цены на такси. Чтобы доехать от центра до левого берега, придется заплатить больше 505 рублей.

Пассажирам и водителям придется приготовиться к долгой поездке

Пассажирам и водителям придется приготовиться к долгой поездке

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Новосибирск занесло сегодня днем. НГС публиковал фотографий огромных сугробов. А заторы в 7 баллов начали появляться на улицах еще днем.

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пробкиснегтакси
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