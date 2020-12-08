Сильный снегопад накрыл Новосибирск. Разглядываем 8 фотографий с белоснежных улиц города

В Новосибирске начался сильный снегопад
После долгого перерыва в Новосибирск вернулись снегопады и метель — весь город окутала снежная пелена, а автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Показываем, как изменился город под слоем пушистого снега и как горожане справляются с непогодой.
На прошлой неделе Новосибирск укутал снег и иней — придать волшебства городским пейзажам помогла морозная погода. Посмотрите 9 волшебных кадров здесь.
Также новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск в ближайшие три дня. Дневные температуры будут ниже, чем прогнозировалось ранее.