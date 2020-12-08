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Сильный снегопад накрыл Новосибирск. Разглядываем 8 фотографий с белоснежных улиц города

В городе уже выросли сугробы в два человеческих роста и появились снежные скульптуры

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Вот такие сугробы-гиганты выросли напротив театра Оперы и балета

Вот такие сугробы-гиганты выросли напротив театра Оперы и балета

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В Новосибирске начался сильный снегопад

После долгого перерыва в Новосибирск вернулись снегопады и метель — весь город окутала снежная пелена, а автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Показываем, как изменился город под слоем пушистого снега и как горожане справляются с непогодой.

Снегоуборочные машины борются со снегом

Снегоуборочные машины борются со снегом

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Горожане укутываются всеми возможными способами

Горожане укутываются всеми возможными способами

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Меньше чем за сутки в тихом центре выросли большие сугробы

Меньше чем за сутки в тихом центре выросли большие сугробы

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Вот и ресторанные вывески меняют свой облик из-за сильных снегопадов

Вот и ресторанные вывески меняют свой облик из-за сильных снегопадов

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Дворники активно расчищают городские дороги, но снегопад, кажется, и не собирается останавливаться

Дворники активно расчищают городские дороги, но снегопад, кажется, и не собирается останавливаться

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Не верится, что еще летом на этих верандах горожане пили неторопливо кофе под лучами солнца

Не верится, что еще летом на этих верандах горожане пили неторопливо кофе под лучами солнца

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В ресторанном дворике кто-то уже начал вырезать снежные скульптуры

В ресторанном дворике кто-то уже начал вырезать снежные скульптуры

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На прошлой неделе Новосибирск укутал снег и иней — придать волшебства городским пейзажам помогла морозная погода. Посмотрите 9 волшебных кадров здесь.

Также новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск в ближайшие три дня. Дневные температуры будут ниже, чем прогнозировалось ранее.

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Новосибирскпогодаснегзима 2020/2021
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