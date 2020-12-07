На Новосибирскую область идут снегопады (нас ждут «ныряющие» циклоны)

На Новосибирскую область идут снегопады
Синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск в ближайшие три дня. Дневные температуры будут ниже, чем прогнозировалось ранее.
— Будет активизироваться циклоническая деятельность на фоне движения волновых возмущений и циклонов из районов Баренцева моря на
8 декабря в Новосибирске облачно с прояснением, ночью и днем небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. В ночные часы
9 декабря в городе ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем преимущественно без осадков. В ночные часы
10 декабря ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью
На этой неделе наконец-то официально началась календарная зима. И хотя снега в Новосибирске пока не так много, несколько дней в городе было достаточно прохладно. Однако, по словам синоптиков, пока мы наблюдаем не самую холодную зиму.
Какой будет зима в Новосибирской