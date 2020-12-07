На Новосибирскую область идут снегопады (нас ждут «ныряющие» циклоны)

Синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск в ближайшие три дня. Дневные температуры будут ниже, чем прогнозировалось ранее.

— Будет активизироваться циклоническая деятельность на фоне движения волновых возмущений и циклонов из районов Баренцева моря на юго-восток — так называемые «ныряющие» циклоны с атмосферными фронтами, которые вызовут увеличение облачности, снегопады вплоть до умеренных, особенно 8-го и 9-го числа. Ветер будет свежеть, порывы прогнозируются до 15–20 м/с . Температурный фон будет повышаться, а морозы — ослабевать, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.