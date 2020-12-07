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На Новосибирскую область идут снегопады (нас ждут «ныряющие» циклоны)

Ночью нас ждут морозы до -26 градусов

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Есть и хорошие новости: синоптики обещают, что в ближайшие дни в Новосибирске улучшится качество воздуха

Есть и хорошие новости: синоптики обещают, что в ближайшие дни в Новосибирске улучшится качество воздуха

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На Новосибирскую область идут снегопады

Синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск в ближайшие три дня. Дневные температуры будут ниже, чем прогнозировалось ранее.

— Будет активизироваться циклоническая деятельность на фоне движения волновых возмущений и циклонов из районов Баренцева моря на юго-восток — так называемые «ныряющие» циклоны с атмосферными фронтами, которые вызовут увеличение облачности, снегопады вплоть до умеренных, особенно 8-го и 9-го числа. Ветер будет свежеть, порывы прогнозируются до 15–20 м/с. Температурный фон будет повышаться, а морозы — ослабевать, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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8 декабря в Новосибирске облачно с прояснением, ночью и днем небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. В ночные часы -12... -14 градусов. Днем -10... -12 градусов. Ветер западный — ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

9 декабря в городе ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем преимущественно без осадков. В ночные часы -14... -16 градусов. Днем -9... -11 градусов, с понижением в течение дня до -15... -17 градусов. Ветер западный — ночью 7–12 м/с, днем 3–8 м/с.

10 декабря ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью -21... -23 градуса. Днем -11... -13 градусов. Ветер северный — ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с.

На этой неделе наконец-то официально началась календарная зима. И хотя снега в Новосибирске пока не так много, несколько дней в городе было достаточно прохладно. Однако, по словам синоптиков, пока мы наблюдаем не самую холодную зиму.

Какой будет зима в Новосибирской области — теплой или с трескучими морозами, — читайте в этом прогнозе.

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зимапрогноз погодыгидрометеоцентр
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