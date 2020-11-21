Трескучий мороз или снегопады? Изучаем, какой будет зима в Новосибирске

До официального начала зимы остается менее двух недель. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.



Сервис Gismeteo дает прогноз лишь на ближайший месяц, и, согласно ему, первая половина декабря окажется вполне комфортной. В первых числах месяца возможен даже плюс, а уже через неделю (ох уж эти сибирские погодные качели) — 21 градус мороза. Впрочем, если верить данным Gismeteo, такой холодный день будет едва ли не единственным в первой половине зимнего месяца.