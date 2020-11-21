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Трескучий мороз или снегопады? Изучаем, какой будет зима в Новосибирске

Угадаете, какой месяц зимы окажется самым холодным?

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Синоптики предупреждают: на теплую зиму, какая была в прошлом году, можно не надеяться

Синоптики предупреждают: на теплую зиму, какая была в прошлом году, можно не надеяться

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Новосибирцев ждет холодная зима и ранняя весна

До официального начала зимы остается менее двух недель. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.

Сервис Gismeteo дает прогноз лишь на ближайший месяц, и, согласно ему, первая половина декабря окажется вполне комфортной. В первых числах месяца возможен даже плюс, а уже через неделю (ох уж эти сибирские погодные качели) — 21 градус мороза. Впрочем, если верить данным Gismeteo, такой холодный день будет едва ли не единственным в первой половине зимнего месяца.

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Этот погодный сервис обещает нам снежный декабрь

Этот погодный сервис обещает нам снежный декабрь

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В отличие от Gismeteo, сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам мягкий декабрь, небольшие морозы ожидаются лишь в 20-х числах декабря. Судя по этим данным, декабрь будет весьма пасмурным. Единственный ясный день придется на 27 декабря.

Отдельно обращаем внимание на <nobr class="_">31 декабря</nobr>. В Новый год, судя по всему, морозов не будет

Отдельно обращаем внимание на 31 декабря. В Новый год, судя по всему, морозов не будет

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«Погода Мэйл» дает прогноз на всю зиму, однако при составлении прогноза руководствуется статистическими данными за последние 12 лет. По информации сервиса, нас действительно ожидает неморозный декабрь. Правда, никаких нулевых и уж тем более плюсовых значений он не фиксирует — декабрь начнется с -10... -12 градусов и завершится примерно такой же температурой.

Если ориентироваться на статистику, то декабрь будет таким

Если ориентироваться на статистику, то декабрь будет таким

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Январь окажется холоднее декабря, но никаких страшных тридцатиградусных морозов в Крещение не предвидится. Хотя ночами будет ощутимо подмораживать — до 26 градусов мороза. Из приятного — январь будет ровным, без резких перепадов температуры, а на третьей неделе месяца температура даже поднимается до 11 градусов мороза.

Самые холодные ночи нас ожидают в конце месяца

Самые холодные ночи нас ожидают в конце месяца

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Февраль, судя по данным «Погоды Мэйл», встретит морозами, зато в последних числах порадует потеплением до 7 градусов мороза.

А так выглядит февраль

А так выглядит февраль

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А сайт Accuweather.com обещает нам еще больше снега в декабре. Солнце тоже выглянет, но уже ближе к концу месяца. 31 декабря, кстати, будет умеренно холодным — 12 градусов мороза.

Декабрь будет богат на снегопады

Декабрь будет богат на снегопады

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Тридцатиградусные морозы, по данным этого же сайта, грянут сразу после новогодних праздников, но в ночное время. Днем температура будет колебаться от 13 до 22 градусов ниже нуля.

В январе будет больше солнечных дней, чем в декабре

В январе будет больше солнечных дней, чем в декабре

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Прогноз на февраль Accuweather.com дает только на две с половиной недели, далее обращается к статистическим данным. В итоге последний месяц зимы удивит контрастом: в первых числах будем еще мерзнуть, а вот с середины месяца ожидается потепление до -8 градусов.

Температура будет колебаться от 8 до 21 градуса мороза

Температура будет колебаться от 8 до 21 градуса мороза

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Имейте в виду, что прогнозы на подобных сайтах обновляются и корректируются едва ли не ежедневно. Поэтому за более подробной информацией мы обратились к новосибирскому Гидрометцентру. Синоптики, объяснил пресс-секретарь Ренад Ягудин, могут лишь описать предварительный погодный сценарий на три месяца, поскольку говорить о точных прогнозах пока рано.

— О первом сценарии на предстоящую зиму рассказала начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Ожидается, что зима будет уже не такой теплой, как в предыдущие годы, но затяжных морозов не предвидится. В декабре температура поднимается на 1–2 градуса выше нормы, осадки тоже превысят средние показатели, — объяснил он.

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В январе из-за антициклонов, которые придут в регион, температурный фон окажется ниже на 1–1,5 градуса. При этом январь окажется самым холодным месяцем зимы, но будет не богат на осадки. Синоптик также пообещал «правильный» февраль, который будет соответствовать многолетним значениям и по осадкам, и по температуре, и теплый март, в котором воздух прогреется на 1–2 градуса выше нормы.

Сейчас Новосибирская область переживает самый теплый ноябрь за последние 14 лет. Из-за этого в Новосибирске даже начали расцветать клумбы и набухать почки — смотрите фотографии самых поздних цветов в этом году. Ну а как только город завалило снегом, мы собрали забавные снимки наших читателей о том, как их питомцы радуются зимним прогулкам и с удовольствием валяются в сугробах (ваши делают так же?).

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зимапрогноз погоды
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