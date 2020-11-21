Трескучий мороз или снегопады? Изучаем, какой будет зима в Новосибирске

Новосибирцев ждет холодная зима и ранняя весна
До официального начала зимы остается менее двух недель. Сейчас в Новосибирске установилась комфортная снежная погода, но мы, сибиряки, знаем, что морозы не за горами и вот-вот нагрянут. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.
Сервис Gismeteo дает прогноз лишь на ближайший месяц, и, согласно ему, первая половина декабря окажется вполне комфортной. В первых числах месяца возможен даже плюс, а уже через неделю (ох уж эти сибирские погодные качели) — 21 градус мороза. Впрочем, если верить данным Gismeteo, такой холодный день будет едва ли не единственным в первой половине зимнего месяца.
В отличие от Gismeteo, сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам мягкий декабрь, небольшие морозы ожидаются лишь в
«Погода Мэйл» дает прогноз на всю зиму, однако при составлении прогноза руководствуется статистическими данными за последние 12 лет. По информации сервиса, нас действительно ожидает неморозный декабрь. Правда, никаких нулевых и уж тем более плюсовых значений он не фиксирует — декабрь начнется с
Январь окажется холоднее декабря, но никаких страшных тридцатиградусных морозов в Крещение не предвидится. Хотя ночами будет ощутимо подмораживать — до 26 градусов мороза. Из приятного — январь будет ровным, без резких перепадов температуры, а на третьей неделе месяца температура даже поднимается до 11 градусов мороза.
Февраль, судя по данным «Погоды Мэйл», встретит морозами, зато в последних числах порадует потеплением до 7 градусов мороза.
А сайт Accuweather.com обещает нам еще больше снега в декабре. Солнце тоже выглянет, но уже ближе к концу месяца.
Тридцатиградусные морозы, по данным этого же сайта, грянут сразу после новогодних праздников, но в ночное время. Днем температура будет колебаться от 13 до 22 градусов ниже нуля.
Прогноз на февраль Accuweather.com дает только на две с половиной недели, далее обращается к статистическим данным. В итоге последний месяц зимы удивит контрастом: в первых числах будем еще мерзнуть, а вот с середины месяца ожидается потепление до -8 градусов.
Имейте в виду, что прогнозы на подобных сайтах обновляются и корректируются едва ли не ежедневно. Поэтому за более подробной информацией мы обратились к новосибирскому Гидрометцентру. Синоптики, объяснил пресс-секретарь Ренад Ягудин, могут лишь описать предварительный погодный сценарий на три месяца, поскольку говорить о точных прогнозах пока рано.
— О первом сценарии на предстоящую зиму рассказала начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. Ожидается, что зима будет уже не такой теплой, как в предыдущие годы, но затяжных морозов не предвидится. В декабре температура поднимается на
В январе из-за антициклонов, которые придут в регион, температурный фон окажется ниже на
Сейчас Новосибирская область переживает самый теплый ноябрь за последние 14 лет. Из-за этого в Новосибирске даже начали расцветать клумбы и набухать почки — смотрите фотографии самых поздних цветов в этом году. Ну а как только город завалило снегом, мы собрали забавные снимки наших читателей о том, как их питомцы радуются зимним прогулкам и с удовольствием валяются в сугробах (ваши делают так же?).