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«Не вижу, куда еду»: Новосибирск сковали 7-балльные пробки из-за снегопада

Водители поделились своей болью в сообщениях сервиса 2ГИС

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В не типичное для заторов время новосибирские водители столкнулись с длинными пробками

В не типичное для заторов время новосибирские водители столкнулись с длинными пробками

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Из-за снегопада на дорогах Новосибирск прогнозируют коллапс

Сегодня, 8 декабря, дороги Новосибирска сковали гигантские 7-балльные пробки, которые образовались из-за снегопада. Накануне новосибирская Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожной ситуации из-за снега.

По данным сервиса 2ГИС, серьезные заторы возникли на улицах Большевистской, Петухова, Димитровском и Октябрьском мостах. Движение транспорта осложнено на правом и левом берегах — есть проблемы с передвижением по улицам Красный проспект, Фрунзе, Крылова, Гоголя, Дуси Ковальчук, Ипподромской, Петухова, Ватутина, Толмачёвской, Мира и проезду Энергетиков.

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Новосибирские водители поделились своим возмущением в комментариях 2ГИС — публикуем 7 мнений.

Одни винят других участников движения в крупных заторах

Одни винят других участников движения в крупных заторах

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Другие думают, как помочь себе в этой нелегкой ситуации

Другие думают, как помочь себе в этой нелегкой ситуации

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Кто-то же вообще не понимает, что происходит...

Кто-то же вообще не понимает, что происходит...

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Сибиряки с ужасом предвкушают наступление вечера, когда снега выпадет еще больше

Сибиряки с ужасом предвкушают наступление вечера, когда снега выпадет еще больше

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Кто-то сетует на сибирский холод&nbsp;

Кто-то сетует на сибирский холод 

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Есть и те, кто тщетно надеется прибыть домой к Новому году

Есть и те, кто тщетно надеется прибыть домой к Новому году

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Не обошлось и без агрессии

Не обошлось и без агрессии

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Гигантские пробки для Новосибирска не в новинку. В последний раз гигантская 8-балльная пробка собралась в ноябре — тогда по состоянию на 19 часов сервис 2ГИС оценивал дорожную ситуацию в городе на 8 баллов.

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2ГИСпробкаснегопад
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