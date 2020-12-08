«Не вижу, куда еду»: Новосибирск сковали 7-балльные пробки из-за снегопада

Сегодня, 8 декабря, дороги Новосибирска сковали гигантские 7-балльные пробки, которые образовались из-за снегопада. Накануне новосибирская Госавтоинспекция предупреждала об ухудшении дорожной ситуации из-за снега.

По данным сервиса 2ГИС, серьезные заторы возникли на улицах Большевистской, Петухова, Димитровском и Октябрьском мостах. Движение транспорта осложнено на правом и левом берегах — есть проблемы с передвижением по улицам Красный проспект, Фрунзе, Крылова, Гоголя, Дуси Ковальчук, Ипподромской, Петухова, Ватутина, Толмачёвской, Мира и проезду Энергетиков.