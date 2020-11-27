В мэрии объяснили, почему грузовик провалился в асфальт недалеко от ТЭЦ-2

Яму около ТЭЦ-2, в которую провалился грузовик, починят к декабрю
В мэрии Новосибирска объяснили причину аварии с грузовиком, которая произошла 24 ноября. Тогда грузовик провалился в яму на 2-й Школьной улице, в районе дома
— По информации МУП г. Новосибирска «Горводоканал», яма явилась следствием дефекта на водопроводе. Аварийная бригада МУП «Горводоканал» в момент происшествия находилась на месте. Грузовик извлечен без повреждений и продолжил движение по маршруту. Заявленный срок завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления проезжей части в бетоне — 2 декабря 2020-го, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
За несколько дней до этого новосибирцы заметили на 2-й Школьной текущую из-под асфальта воду.
— Такое ощущение, что льется постоянно. На Димитровском была пробка, через Школьную ехал. И вчера это заметил. Почему-то почти не замерзает, только берега этого ручья как ледяная корка, — рассказал читатель НГС Сергей.
В пресс-службе МУП «Горводоканал» тогда объяснили, что на участке действительно было повреждение 17 ноября, но к 20-му числу всё было устранено. Инцидент с грузовиком произошел во вторник, 24 ноября.
В прошлом месяце в Ленинском районе на парковке возле торгового центра «Широта» автомобиль провалился в яму, из которой пошел пар. В тот же день внедорожник упал в разрытую яму возле станции метро «Золотая Нива». Позже коммунальщики рассказали, когда планируется закончить ремонт на этом участке.