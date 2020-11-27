В мэрии объяснили, почему грузовик провалился в асфальт недалеко от ТЭЦ-2

В мэрии Новосибирска объяснили причину аварии с грузовиком, которая произошла 24 ноября. Тогда грузовик провалился в яму на 2-й Школьной улице, в районе дома № 43 , недалеко от ТЭЦ-2.



— По информации МУП г. Новосибирска «Горводоканал», яма явилась следствием дефекта на водопроводе. Аварийная бригада МУП «Горводоканал» в момент происшествия находилась на месте. Грузовик извлечен без повреждений и продолжил движение по маршруту. Заявленный срок завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления проезжей части в бетоне — 2 декабря 2020-го, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

