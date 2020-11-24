Грузовик провалился в яму на дороге недалеко от ТЭЦ-2

Днем 24 ноября в Ленинском районе Новосибирска грузовик провалился в яму. Инцидент произошел на улице 2-й Школьной, в районе дома
Фотографии машины опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На снимках видно, что в яме застряло правое переднее колесо, левое переднее вывернуло.
Журналист НГС сделал запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, откуда на дороге яма и что с ней планируется делать.
В прошлом месяце в Ленинском районе на парковке возле торгового центра «Широта» автомобиль провалился в яму, из которой пошел пар. В тот же день внедорожник упал в разрытую яму возле станции метро «Золотая Нива». Позже коммунальщики рассказали, когда планируется закончить ремонт на этом участке.