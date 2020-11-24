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Грузовик провалился в яму на дороге недалеко от ТЭЦ-2

В сломанном асфальте застряло правое переднее колесо

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Переднее колесо машины полностью ушло под землю&nbsp;

Переднее колесо машины полностью ушло под землю 

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Днем 24 ноября в Ленинском районе Новосибирска грузовик провалился в яму. Инцидент произошел на улице 2-й Школьной, в районе дома № 43 недалеко от ТЭЦ-2.

Фотографии машины опубликовало сообщество «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На снимках видно, что в яме застряло правое переднее колесо, левое переднее вывернуло.

Журналист НГС сделал запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, откуда на дороге яма и что с ней планируется делать.

В прошлом месяце в Ленинском районе на парковке возле торгового центра «Широта» автомобиль провалился в яму, из которой пошел пар. В тот же день внедорожник упал в разрытую яму возле станции метро «Золотая Нива». Позже коммунальщики рассказали, когда планируется закончить ремонт на этом участке.

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ямыдороги
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