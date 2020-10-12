Утром Новосибирск встал в 6-балльные пробки — рассказываем, где их больше всего

Утром в Новосибирске образовались 6-балльные пробки
Утром 12 октября в нескольких районах Новосибирска образовались большие пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.
Самые крупные заторы образовались на улице Большевистской, в районе Речного вокзала, на Октябрьском мосту и площади Лыщинского.
Движение сильно затруднено на улицах Станиславского и Широкой в районе площади Труда. Пользователи 2ГИС сообщают, что там столкнулись два автомобиля.
Пробки также образовались на улицах Петухова, Тюменской, Бронной, Прокопьевской, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.
Крупный затор возник на улице Никитина. По информации службы «112», рядом с домом
Сегодня вы тоже попали в утреннюю пробку? Стали свидетелем ДТП? Присылайте фото в редакцию дежурному корреспонденту.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Новосибирским автомобилистам часто приходится стоять в пробках. Иногда заторы возникают из-за дорожных работ, аварий, а также из-за того, что люди массово возвращаются в город с отдыха.