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Утром Новосибирск встал в 6-балльные пробки — рассказываем, где их больше всего

Заторы есть на обоих берегах

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Заторы стали появляться с самого утра

Заторы стали появляться с самого утра

Утром в Новосибирске образовались 6-балльные пробки

Утром 12 октября в нескольких районах Новосибирска образовались большие пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.

Автомобили стоят на Октябрьском мосту

Автомобили стоят на Октябрьском мосту

Самые крупные заторы образовались на улице Большевистской, в районе Речного вокзала, на Октябрьском мосту и площади Лыщинского.

У площади Труда движение практически парализовано

У площади Труда движение практически парализовано

Движение сильно затруднено на улицах Станиславского и Широкой в районе площади Труда. Пользователи 2ГИС сообщают, что там столкнулись два автомобиля.

Заторы есть и в районе «Меги»

Заторы есть и в районе «Меги»

Пробки также образовались на улицах Петухова, Тюменской, Бронной, Прокопьевской, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.

На участке произошло ДТП

На участке произошло ДТП

Крупный затор возник на улице Никитина. По информации службы «112», рядом с домом № 102 произошла авария с участием автобуса.

Сегодня вы тоже попали в утреннюю пробку? Стали свидетелем ДТП? Присылайте фото в редакцию дежурному корреспонденту.

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Новосибирским автомобилистам часто приходится стоять в пробках. Иногда заторы возникают из-за дорожных работ, аварий, а также из-за того, что люди массово возвращаются в город с отдыха.

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