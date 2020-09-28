Дорожные работы парализовали движение в районе площади Труда

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, в течение какого времени будут проводиться работы и с чем они связаны.



Вечером 27 сентября под Новосибирском в районе Гусиного Брода новосибирцы встали в гигантскую пробку — она растянулась на 16 километров.