28 сентября понедельник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

Все новости

Все новости

Дорожные работы парализовали движение в районе площади Труда

Из-за сужения дороги пробки появились на прилегающих к площади улицах

2 363
41Обсудить

Поделиться

Пробки в районе площади Труда появились с раннего утра — напряжённая ситуация сохраняется до сих пор

Пробки в районе площади Труда появились с раннего утра — напряжённая ситуация сохраняется до сих пор

Из-за дорожных работ в левобережье Новосибирска собрались пробки

Сегодня, 28 сентября, в районе площади Труда собрались огромные пробки. Транспорт стоит и на прилегающих улицах — Станционной, Широкой, Котовского и Ватутина.

Как сообщил в редакцию НГС читатель, причиной заторов на загруженном участке дороги стало ограждение из пластиковых блоков. Из-за дорожных работ его выстроили в сторону проезда к площади Энергетиков. В результате из трёх полос движения осталось две.

А так дорожная ситуация выглядит в приложении 2ГИС

А так дорожная ситуация выглядит в приложении 2ГИС

Эту информацию подтвердили в ГИБДД по Новосибирской области.

— Там ведутся дорожные работы, сужение проезжей части на длительный срок. Автомобилистам следует искать альтернативные пути объезда, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

На проведение работ жалуются и в приложении

На проведение работ жалуются и в приложении

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, в течение какого времени будут проводиться работы и с чем они связаны.

Вечером 27 сентября под Новосибирском в районе Гусиного Брода новосибирцы встали в гигантскую пробку — она растянулась на 16 километров.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Дорожные работыпробкисужение дороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!