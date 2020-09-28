Дорожные работы парализовали движение в районе площади Труда

Из-за дорожных работ в левобережье Новосибирска собрались пробки
Сегодня, 28 сентября, в районе площади Труда собрались огромные пробки. Транспорт стоит и на прилегающих улицах — Станционной, Широкой, Котовского и Ватутина.
Как сообщил в редакцию НГС читатель, причиной заторов на загруженном участке дороги стало ограждение из пластиковых блоков. Из-за дорожных работ его выстроили в сторону проезда к площади Энергетиков. В результате из трёх полос движения осталось две.
Эту информацию подтвердили в ГИБДД по Новосибирской области.
— Там ведутся дорожные работы, сужение проезжей части на длительный срок. Автомобилистам следует искать альтернативные пути объезда, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, в течение какого времени будут проводиться работы и с чем они связаны.
Вечером 27 сентября под Новосибирском в районе Гусиного Брода новосибирцы встали в гигантскую пробку — она растянулась на 16 километров.