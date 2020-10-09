Власти решили поставить на новосибирские автобусы камеры — они будут фиксировать нарушителей ПДД

В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют ловить водителей, передвигающихся по выделенной полосе для общественного транспорта. На автобусах и троллейбусах установят видеофиксацию.



Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, сейчас выделенные полосы контролируют с помощью передвижных камер.

— Ставятся передвижные камеры фиксации. Все автомобилисты считают, что там камер нет. Их, может, нет сегодня, может, нет завтра, а может, появятся через час. Далее мы работаем над тем, чтобы установить на подвижной состав так называемый прибор фотовидеофиксации, как сейчас устанавливаем на трамваях. Это будем применять на другом транспорте, — рассказал во время прямого эфира в аккаунте мэрии в соцсети «ВКонтакте» Роман Дронов. — Тогда транспорт, едущий по выделенной полосе, будет фиксировать нарушения впереди идущего транспорта, который не имеет права по ней ездить.