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Власти решили поставить на новосибирские автобусы камеры — они будут фиксировать нарушителей ПДД

Приборы будут записывать госномера машин, которые выезжают на выделенную линию

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Данные о нарушителях будут передавать в ГИБДД

Данные о нарушителях будут передавать в ГИБДД

В Новосибирске на автобусах и троллейбусах поставят камеры видеофиксации

В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют ловить водителей, передвигающихся по выделенной полосе для общественного транспорта. На автобусах и троллейбусах установят видеофиксацию.

Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, сейчас выделенные полосы контролируют с помощью передвижных камер.

— Ставятся передвижные камеры фиксации. Все автомобилисты считают, что там камер нет. Их, может, нет сегодня, может, нет завтра, а может, появятся через час. Далее мы работаем над тем, чтобы установить на подвижной состав так называемый прибор фотовидеофиксации, как сейчас устанавливаем на трамваях. Это будем применять на другом транспорте, — рассказал во время прямого эфира в аккаунте мэрии в соцсети «ВКонтакте» Роман Дронов. — Тогда транспорт, едущий по выделенной полосе, будет фиксировать нарушения впереди идущего транспорта, который не имеет права по ней ездить.

Данные с камер будут передаваться в ГИБДД.

В марте стало известно, что дорожные камеры научатся распознавать водителей с телефоном в руках и выписывать им постановления: за пользование телефоном без гарнитуры положен штраф 1500 рублей. Необходимое для этого оборудование прошло первые испытания, и скоро новую функцию начнут внедрять в тестовом режиме.

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камерыобщественный транспорт
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