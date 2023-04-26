Дешево и гладко: самое эффективное средство против морщин есть на вашей кухне — необычный народный рецепт

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Эксперт по коже Лорена Оберг рассказала об омолаживающей процедуре, которую можно проводить дома, используя... ваши обычные специи.

— Один из самых мощных проверенных антивозрастных ингредиентов, вероятно, прячется в глубине вашего шкафа — это куркума. Всё благодаря своему яркому по цвету биоактивному соединению, обладающему противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Куркума — это удивительная специя, которую можно наносить на лицо, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, обесцвечивание, прыщи, возрастные пятна и возникновение землистого цвета кожи. Действуя мгновенно, куркума, нанесенная местно на кожу, придает сияние и делает кожу мягкой и гладкой на ощупь, — считает она.