Дешево и гладко: самое эффективное средство против морщин есть на вашей кухне — необычный народный рецепт

Сейчас в каждой подворотне предлагают процедуру омоложения за 4999, а в любом уважающем себя гипермаркете можно найти крем от морщин, да не один. К сожалению, большинство из этих методов неспособно повернуть время вспять и даже не сможет немного замедлить его бег. Поэтому мы потихоньку возвращаемся к истокам. Наши коллеги из Marie Claire записали новый народный рецепт маски от морщин.
Редакция предупреждает: прежде чем пробовать на себе любое народное средство или диету, проконсультируйтесь со своим врачом. У вас могут быть индивидуальные противопоказания.
Эксперт по коже Лорена Оберг рассказала об омолаживающей процедуре, которую можно проводить дома, используя... ваши обычные специи.
— Один из самых мощных проверенных антивозрастных ингредиентов, вероятно, прячется в глубине вашего шкафа — это куркума. Всё благодаря своему яркому по цвету биоактивному соединению, обладающему противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Куркума — это удивительная специя, которую можно наносить на лицо, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, обесцвечивание, прыщи, возрастные пятна и возникновение землистого цвета кожи. Действуя мгновенно, куркума, нанесенная местно на кожу, придает сияние и делает кожу мягкой и гладкой на ощупь, — считает она.
Лорена предлагает рецепт маски из куркумы. Нужно смешать несколько щепоток специи с небольшим количеством геля алоэ вера, растереть в пасту, а затем нанести на всё лицо, избегая деликатной области вокруг глаз. Вместо геля алоэ вера вы можете смешать порошок куркумы с греческим йогуртом.
Кстати, в первый раз любую косметику лучше нанести на область запястья и подождать 40 минут, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на ее компоненты.
Уменьшить возрастную пигментацию Оберг тоже помогают натуральные средства.
— Сырые фрукты, такие как ананас, содержат необходимые ферменты: возьмите кусочек свежего ананаса (не консервированного) и аккуратно приложите его к возрастному пятну. Делайте это один раз в день в течение нескольких месяцев и наблюдайте, как оно исчезает. Свежий лимонный сок, благодаря свойствам лимонной кислоты, действует как натуральное отбеливающее средство, которое поможет справиться с появлением пигментных пятен, — заключает она.
Как выбрать крем для кожи вокруг глаз
Лучший друг женщины — не бриллиант, а правильно подобранный крем. Он и отеки уберет, и мимические морщины уменьшит, и круги под глазами сотрет. Нужная вещь, с какой стороны ни посмотри. А вот стоит такой крем от известных марок сейчас всё дороже и дороже. Мало кто за небольшую баночку готов выложить 3 тысячи рублей и более. Мы узнали, как по составу определить лучший крем и не переплатить.
Дерматологи из Йельского и Стэнфордского университетов Сара Перкинс и Закия Рахманн провели исследование, какие ингредиенты должны быть в креме для кожи под глазами. По их словам, в составе прежде всего нужно обращать внимание на наличие ретиноидов (витамин А и его производные) и витамина С.
Врачи проводили эксперимент — выдавали испытуемым крем для глаз с ретиноидами, который те регулярно наносили на ночь. Спустя несколько недель большинство участников заметили эффект — стало меньше тонких морщин, мешков и темных кругов под глазами. Эксперты подчеркивают: ретиноиды действуют не сразу. Запаситесь терпением, результат можно увидеть не раньше, чем через 10–12 недель.
Что касается витамина C, он способствует выработке естественного коллагена, который делает кожу более упругой, а также дает дополнительный заряд антиоксидантов, необходимых для борьбы с УФ-излучением.
Напоминаем: любые компоненты уходовых средств могут вызывать аллергию. Так что, когда вы покупаете новый крем, сначала обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи.
Признаки того, что вы стареете быстрее, чем должны на самом деле
Заметили, что у вас плывет овал лица? Это первый признак, что пора задуматься о своем образе жизни.
— Раньше времени это может произойти по нескольким причинам. Возможно, у вас проблемы с прикусом, не хватает зубов или есть зубы мудрости, которые нужно удалить. Это приводит к деформации челюсти. Если ваши жевательные мышцы постоянно находятся в спазмированном состоянии (проблема 90% людей, спазм происходит, когда вы часто стискиваете зубы, жуете жвачку на одной стороне челюсти), то лицо теряет четкий контур. Зажимы из-за сидячего образа жизни, работа за компьютером, опускание головы вниз при взаимодействии со смартфоном также провоцируют опущение овала лица, — объясняет массажный терапевт, косметолог-эстетист Наталья Ббос.
Также здесь многое зависит от питания. Если человек злоупотребляет сахаром, то его кожа быстро становится дряблой, морщинистой и имеет нездоровый вид, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Человек выглядит старше, у него более заметны поры и морщины. Чрезмерное потребление сахара может в том числе способствовать развитию гравитационного птоза (внешне это выглядит так, как будто обвисает лицо. — Прим. ред.).
Если уменьшить потребление сахара, исчезнет пастозность и отечность, а вот гарантий, что уйдет целлюлит, давать нельзя. Это как раз зависит от структуры кожи, но сахар задерживает влагу, из-за этого целлюлит может быть выражен более ярко.
Вы заметили у себя морщины. Их можно разделить на три вида: тонкие линии (вокруг глаз и губ), глубокие линии (на лбу и носогубке), складки (веки, брыли, шея).
Возможно, дело в слишком активной мимике. Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете. Вертикальные линии около рта появляются из-за постоянного поджимания губ. Например, из-за курения. Горизонтальные линии на лбу чаще всего появляются у тех, кто часто хмурится или удивляется, а носогубные складки и гусиные лапки — у тех, кто регулярно улыбается (но это, конечно, не значит, что надо срочно прекращать это делать).
У вас увеличивается отечность/припухлость. Современный образ жизни (нарушение осанки, сидячая работа, несбалансированное питание) блокирует лимфу. Токсичные вещества и лишняя жидкость не выходят наружу, как это должно быть в норме, а накапливаются внутри. Отсюда высыпания и отеки.
Недавно мы записали опыт нашей читательницы, она на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне.
— Я заметила положительный момент — улучшение качества кожи лица. На ней стало гораздо меньше высыпаний, поры очистились, отеки начали постепенно сходить, а лицо приобрело здоровое сияние и фарфоровый цвет. К концу четвертой недели общее состояние ощутимо улучшилось, почувствовала прилив сил, бодрости и появление какой-то эйфории, — рассказала она нашим коллегам.
Также процесс старения ускоряет недостаток сна.
— Те, кто пренебрегает сном, перегружают поджелудочную железу, которая отвечает за обмен веществ. Вследствие этого механизм старения органов запускается раньше, чем у тех, кто хорошо спит, — рассказывает косметолог-эстетист Наталья Варламова.
Кстати, ученые выяснили, что отсутствие сна также негативно сказывается на вашем либидо.
Ваша кожа теряет эластичность. В норме выработка коллагена снижается после 25 лет. Ненамного, но с годами прогрессирует. Узнать, достаточно ли коллагена в вашей коже, очень просто: защипните небольшой участок кожи, если он вернулся на свое место в течение 1–3 секунд, то всё отлично.
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, то есть альтернатива. Мы узнали, чем заменить любимый крем, и нашли 10 аптечных находок, которые тоже работают.
Если вас интересуют более прикладные советы, то почитайте историю 73-летней модели из Сибири. Она рассказала, как следит за внешностью и от каких продуктов отказалась ради здоровья.
Что еще почитать
- Дешево и не сердито: 10 неожиданных средств из аптеки, которые заменят салонные процедуры. А вы знали про розовую воду?
- 20 лучших идей маникюра на короткие ногти — покажите эти фото своему мастеру;
- без чего тренировки и диеты не работают: откровения бывшей толстушки, которая похудела на 55 килограммов.