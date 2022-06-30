Аж зубы стучат: ледяная диета набирает популярность во всем мире. Выясняем, как есть холодное и худеть
Но эксперты не рекомендуют увлекаться подобными экстремальными способами — в этом материале мы собрали мнения разных специалистов
Этим летом ледяная диета стремительно набирает популярность, особенно ее любят жители США и Европы. У истоков ледяной диеты стоит доктор Брайан Си Вайнер. Его идея довольна проста — всем, кто хотел похудеть, доктор советовал выпивать каждый день один литр очень холодной воды с ледяной крошкой. Но у поедания льда нашлась масса противопоказаний. Наши коллеги из Woman.ru разобрались в особенностях диеты, а эксперты рассказали, кому точно не стоит ее пробовать.
Холод не только внутри, но и снаружи
Несмотря на успех, наработки доктора Вайнера так и не превратились в полноценную программу питания. А вот эксперт по красоте и здоровью Пета Би довела дело до конца. Ранее она прославилась тем, что популяризировала необычную спортивную технику, которую назвала аквабегом (акваджоггинг). Эксперт тестировала подводную беговую дорожку — забавный гаджет, оригинально совмещающий зарядку с водными процедурами, и пришла к выводу, что бег на ней помогает худеть, но при этом избежать мышечных болей, перенапряжения и травм.
Следующий громкий успех ждал Пету Би, когда она выпустила книгу с описанием принципов ледяной диеты. Посмотрим, в чем они заключаются.
Добавь прохлады
Диета Петы Би, в отличие от похожей идеи Вайнера, предлагает обратить внимание не столько на меню, а направить фокус на изменение условий жизни и обрести новые полезные привычки. Эксперт считает, что люди в XXI веке живут слишком комфортно, и из-за этого замедляются их обменные процессы. Если совсем просто — мы накапливаем жир, потому что нам слишком жарко.
Автор ссылается на исследование Гарвардского университета — ученые считают, что отказ от поиска «места потеплее» и просто снижение температуры вокруг себя дадут уже хороший результат — 2100–2800 ккал в неделю без нагрузки с вашей стороны. Не подарок ли?
Охлади меня полностью
Вот главные принципы. Перестаньте кутаться в любое время года. Постепенно привыкайте одеваться легче даже в прохладные дни. Автор диеты говорит, что не стоит опасаться кондиционеров. Ставьте его на 18–20 градусов, но не садитесь под потоком воздуха.
Ложитесь спасть в прохладе и забудьте о байковой пижаме. Вы должны научиться чувствовать момент, когда вам допустимо прохладно, но не холодно так, чтобы стучали зубы.
Проветривайте помещение несколько раз в день, в холодный сезон — в любое время, в теплый — в максимально прохладные часы. Помимо прочего, проветривание дома улучшает иммунитет всей семьи. Внимание, приоткрытая форточка не заменяет полноценное проветривание, для которого окна необходимо открыть полностью.
Полюбите контрастный душ и постепенно привыкайте принимать прохладный, а затем и холодный душ.
Начинайте день с прогулки и находитесь на свежем воздухе ежедневно так долго, как это только возможно (за исключением экстремально холодных дней, в такие дни следует выходить ненадолго в легкой одежде). Не злоупотребляйте слоями одежды, но обязательно надевайте перчатки и шапку в мороз.
Приемы пищи и запрещенные продукты
Для тех, кто решился попробовать диету, — Пета Би предлагает правило «14:10». За 24 часа вы можете есть три раза (без перекусов) в течение 14 часов и не принимать никакой пищи 10 часов. Правило нужно соблюдать 6 недель без перерыва. По замыслу автора, за эти недели периоды мини-голодания и новые принципы «ледяной жизни» помогут вам постройнеть.
Всё, что можно есть холодным, съедайте холодным или даже ледяным. Размер порции не ограничен, но не рекомендуется совсем отказываться от пищи или «пихать в себя» при отсутствии аппетита. Ледяная диета — отличный повод воспользоваться всеми любимыми летними рецептами холодных супов. Но не торопитесь радоваться — полуфабрикаты, выпечку, сахар, сладости и газировку на этой диете всё же нельзя. Если вы захотите сладенького — приготовьте себе замороженный виноград или клубнику.
Помните, перед началом любой диеты необходимо проконсультироваться с врачом.
Что говорят эксперты
Идею пить воду со льдом, особенно натощак, поддерживают не все специалисты. Тем более если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Организм не скажет вам спасибо за такой трюк, считает врач-гастроэнтеролог Валентина Смирнова.
— Стакан теплой воды с утра натощак стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, — говорит врач. — Вода не должна быть очень холодной или, наоборот, горячей, не стоит добавлять мед или лимон — эти продукты могут раздражать слизистую желудка.
Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич не поддерживает идею ледяных супов, особенно вредно, по мнению специалиста, это будет для людей с ранимым ЖКТ. В материале о летних супах мы подробно рассказывали, в чем польза и вред окрошки, гаспачо и джаджика.
— Но здесь надо подумать еще немного о негативной стороне (холодных супов. — Прим. ред.) и не переусердствовать с переохлаждением, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Если оно называется холодным блюдом, то в нем не должен плавать лед. Потому что это будет уже затруднительно для людей с ранимым ЖКТ. Для такой категории лиц достаточно комнатной температуры. Ну и поосторожнее с добавлением красного перца, чили, черного, молотого, с добавлением всевозможных специй.
Что касается популярных методов борьбы с лишним весом, которые также применяются на ледяной диете, — контрастного душа или даже погружения в холодную воду, всё тоже не так однозначно. Терапевт Сара Каят говорит, что действительно — когда тело согревает себя, оно расходует калории.
— Что касается похудения, когда нам холодно, мы должны найти способ генерировать тепло. У нас в организме есть митохондрии, которые живут в наших клетках, расположенных на шее, ключицах и вдоль позвоночника. Эти маленькие мощные органеллы используют глюкозу, чтобы превращать ее в тепло, согревая наше тело, — объясняет эксперт.
Однако терапевт не считает, что это лучший способ сбросить вес. Особенно это будет неэффективно для незакаленных людей, так как закаливание нужно начинать постепенно. При этом эксперт уверена, что у контрастного душа и погружения в холодную ванну есть много преимуществ с точки зрения иммунной системы и психического здоровья.
Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.
— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.
Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.
— Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, — заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее. Специально для редакции она назвала 10 популярных привычек, которые мешают худеть.
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