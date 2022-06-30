Аж зубы стучат: ледяная диета набирает популярность во всем мире. Выясняем, как есть холодное и худеть

Следующий громкий успех ждал Пету Би, когда она выпустила книгу с описанием принципов ледяной диеты. Посмотрим, в чем они заключаются.

Добавь прохлады

Диета Петы Би, в отличие от похожей идеи Вайнера, предлагает обратить внимание не столько на меню, а направить фокус на изменение условий жизни и обрести новые полезные привычки. Эксперт считает, что люди в XXI веке живут слишком комфортно, и из-за этого замедляются их обменные процессы. Если совсем просто — мы накапливаем жир, потому что нам слишком жарко.