Названы питьевые привычки, которые день за днем снижают уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может стать причиной развития атеросклероза, сердечных заболеваний и инфаркта, рассказывает «Доктор Питер». Снижать показатели нужно обязательно.
Для многих эффективным будет всего лишь изменение рациона в пользу правильных продуктов и напитков. Какие же привычки работают на снижение холестерина?
Если у вас высокий уровень холестерина или вы в группе риска, врачи всегда рекомендуют начинать с пересмотра образа жизни и рациона питания. Этого зачастую бывает достаточно, чтобы сохранить здоровье сердца и снизить «плохой» холестерин.
Но пациенты часто зацикливаются исключительно на том, что надо есть, но не следят за тем, что пьют. Между тем питьевые привычки тоже очень влияют на уровень «плохого» холестерина. Вот какие научные доказательства этому существуют.
Употребление чая
Чай — самый популярный напиток после воды. Что черный, что зеленый получают из одного и того же растения, полезные свойства которого описаны в самых различных исследованиях.
Чай способен поддерживать здоровье сердца благодаря фитонутриентам флавоноидам, которые в нем содержатся. Это естественные растительные соединения, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшают здоровье кровеносных сосудов.
В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, проанализировали результаты
Апельсиновый сок в рационе
Это отличный напиток, который поддерживает здоровье и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Важный нюанс: речь идет о натуральном соке без добавления сахара.
Регулярное употребление апельсинового сока может снизить уровень холестерина, в том числе «плохого». Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Phytotherapy Research.
Пить гранатовый сок
Яркий малиновый цвет гранату придают полифенольные пигменты — это микроэлементы, которые уменьшают воспаление и стимулируют кровообращение. Также эти плоды богаты флавоноидами, лигнанами и тритерпенами. Многие из этих соединений — антиоксиданты, которые помогают снижать вредный уровень «плохого» холестерина.
Есть ряд исследований, которые показывают, что
Гранатовый сок также является хорошим источником витамина С, поддерживает здоровое пищеварение и снижает риск развития рака и болезни Альцгеймера.
Отдавать предпочтение овсяному молоку
Десятилетия исследований доказывают, что овес эффективно снижает уровень холестерина. Он содержит уникальный тип растворимой клетчатки — бета-глюкан, который эффективно снижает уровень холестерина в крови. Всего
Концентрированный источник бета-глюканов — овсяное молоко. Несколько исследований показывают: употребление овсяного молока, по сравнению с другими напитками на растительной основе, может помочь снизить уровень холестерина на 6%. Важно: напиток должен быть без содержания сахара.
Похожими свойствами обладает и миндальное молоко. Популярный орех богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снижать уровень «плохого» холестерина.
Предпочитать кефир
Этот напиток определенно стоит добавить в свой ежедневный рацион: кефир обладает множеством полезных свойств.
По словам диетолога Зюлала Ялчина, в кефире есть много органических кислот, благодаря которым напиток может предотвратить биосинтез «вредного» холестерина. Кстати, эти же кислоты защищают печень и помогают белкам лучше усваиваться.
Употреблять томатный сок
В этом напитке (
Ликопин лучше усваивается после термической обработки, но и свежий сок тоже очень полезен. Стоит следить, чтобы в нем не было слишком много соли. Натрий вреден для сердца и сосудов.
Изредка позволять себе красное вино
Есть данные, что качественное (!) красное вино в умеренных количествах (
Но есть нюанс: если вы не пьете алкоголь, то не надо и начинать. И что еще важно понимать о спиртном: больше не значит лучше. Алкогольное повреждение печени приводит к нарушению холестеринового обмена и способствует развитию атеросклероза со всеми исходящими из этого печальными последствиями.
Ранее врач-нарколог предупреждал читателей «Доктора Питера», что любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска. По словам эксперта, лидером по наносимому вреду среди алкогольных напитков однозначно признано пиво.