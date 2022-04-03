Названы питьевые привычки, которые день за днем снижают уровень холестерина

Но пациенты часто зацикливаются исключительно на том, что надо есть, но не следят за тем, что пьют. Между тем питьевые привычки тоже очень влияют на уровень «плохого» холестерина. Вот какие научные доказательства этому существуют.



Употребление чая

Чай — самый популярный напиток после воды. Что черный, что зеленый получают из одного и того же растения, полезные свойства которого описаны в самых различных исследованиях.



Чай способен поддерживать здоровье сердца благодаря фитонутриентам флавоноидам, которые в нем содержатся. Это естественные растительные соединения, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшают здоровье кровеносных сосудов.



В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, проанализировали результаты 37 работ о чае. Доказано, что у тех, кто выпивает 2–3 чашки чая в день (черного, зеленого, улуна — полуферментированного), на 8–12% снижается риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто чай не пьет вообще.



Апельсиновый сок в рационе

Это отличный напиток, который поддерживает здоровье и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Важный нюанс: речь идет о натуральном соке без добавления сахара.

