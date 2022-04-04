Завтра до +14 градусов: как погода изменится дальше — новосибирские синоптики составили прогноз

В Новосибирске завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, но затем постепенно придет похолодание.



— Завтра будет до +14 градусов. Но по западным районам области уже 6 апреля начнет проходить холодный атмосферный фронт, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Кратковременно потепление на 5–6 апреля, а затем похолодание 7 апреля. Неустойчивый характер погоды.

5 апреля, во вторник, осадков не ожидаем, ветер будет юго-западный, ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Температура ночью составит +2... +4 градуса, днем — +12... +14 градусов.