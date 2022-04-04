Завтра до +14 градусов: как погода изменится дальше — новосибирские синоптики составили прогноз

В Новосибирске завтра ожидается самый теплый день на этой неделе — до +14 градусов, но затем постепенно придет похолодание.
— Завтра будет до +14 градусов. Но по западным районам области уже 6 апреля начнет проходить холодный атмосферный фронт, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Кратковременно потепление на 5–6 апреля, а затем похолодание 7 апреля. Неустойчивый характер погоды.
5 апреля, во вторник, осадков не ожидаем, ветер будет юго-западный, ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Температура ночью составит +2... +4 градуса, днем — +12... +14 градусов.
В среду, 6 апреля, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем — северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночная температура будет до +4... +6 градусов, дневная — до +10... +12 градусов.
В четверг, 7 апреля, ночью небольшой мокрый снег, а днем будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер силой 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночная температура составит 0... +2 градуса, дневная — +6... +8 градусов.
В Новосибирске вчера, 3 апреля, было непросто и пешеходам, и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь. В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей.