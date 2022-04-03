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Тема дняНовосибирск утонул в грязной воде
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Новосибирск утонул в грязной воде: днем вместо снега пошел дождь — фото и видео затопленного города

Пройти сегодня по тротуарам и перейти дорогу было непросто

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Новосибирск превращается в город рек и морей

Новосибирск превращается в город рек и морей

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В Новосибирске сегодня было непросто и пешеходам и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь.

В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей. При этом из-под снега показались глубокие ямы. Читатели поделились с нами своими фото и видео.

Огромная лужа на Маркса

Огромная лужа на Маркса

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А заканчивается она глубокой ямой

А заканчивается она глубокой ямой

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Возле «Ясного берега» тоже теперь есть своя глубокая река.

Попробуй такую реку перейди

Попробуй такую реку перейди

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Лужа возле «Ясного берега»

Лужа возле «Ясного берега»

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Слякоть и у здания редакции НГС.

Снег, который сгребали на парковки, активно тает

Снег, который сгребали на парковки, активно тает

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Снег сошел, а вместе с ним и асфальт.

Пешеходам нужно будет проявлять чудеса акробатики

Пешеходам нужно будет проявлять чудеса акробатики

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На дорогах образуются целые моря.

Детям точно не понравится такая куча грязного снега на площадке

Детям точно не понравится такая куча грязного снега на площадке

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В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.

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