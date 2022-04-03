Новосибирск утонул в грязной воде: днем вместо снега пошел дождь — фото и видео затопленного города

В Новосибирске сегодня было непросто и пешеходам и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь.
В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей. При этом из-под снега показались глубокие ямы. Читатели поделились с нами своими фото и видео.
Возле «Ясного берега» тоже теперь есть своя глубокая река.
Слякоть и у здания редакции НГС.
Снег сошел, а вместе с ним и асфальт.
На дорогах образуются целые моря.
В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.