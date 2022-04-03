Дожди или похолодание? Смотрим, какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.
По данным новосибирского Гидрометцентра, нас ждет очень теплая погода. Температура днем будет
По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю будет пасмурно, но тепло. Днем
Gismeteo предупреждает новосибирцев о ветреной погоде в начале недели —
Метель и снегопад вернулись в Новосибирск и пытаются вновь укрыть город белым покрывалом сегодня. Но плюсовые температуры быстро превращают осадки в грязную кашу и лужи. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в непогоду.