Дожди или похолодание? Смотрим, какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.

По данным новосибирского Гидрометцентра, нас ждет очень теплая погода. Температура днем будет около +8... +11 градусов . А во вторник, 5 апреля, ожидается до +13 градусов . Ночью сильных заморозков не будет. Ночные температуры ожидаются в пределах 0... +1 градусов .