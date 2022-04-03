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Дожди или похолодание? Смотрим, какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Воздух днем может прогреться до +11 градусов

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Новосибирцам стоит приготовиться к слякоти

Новосибирцам стоит приготовиться к слякоти

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В начале апреля новосибирцев ждет пасмурная, но теплая погода. При этом стоит подготовиться к слякоти. Смотрим прогнозы популярных погодных сервисов на следующую неделю.

По данным новосибирского Гидрометцентра, нас ждет очень теплая погода. Температура днем будет около +8... +11 градусов. А во вторник, 5 апреля, ожидается до +13 градусов. Ночью сильных заморозков не будет. Ночные температуры ожидаются в пределах 0... +1 градусов.

Ясных дней на следующей неделе не стоит ждать

Ясных дней на следующей неделе не стоит ждать

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю будет пасмурно, но тепло. Днем около +8... +11 градусов, а ночью не ниже 0. Самая теплая ночь будет 6 апреля — температура ожидается +6 градусов.

Всю неделю будет пасмурно, но тепло

Всю неделю будет пасмурно, но тепло

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Gismeteo предупреждает новосибирцев о ветреной погоде в начале недели — до 16 м/с. Днем температура будет около +7... +10 градусов. Ясных дней не ожидается. Ночью температура будет около 0... +4 градусов.

В начале недели будет ветрено

В начале недели будет ветрено

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Метель и снегопад вернулись в Новосибирск и пытаются вновь укрыть город белым покрывалом сегодня. Но плюсовые температуры быстро превращают осадки в грязную кашу и лужи. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в непогоду.

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