Зима уходить отказывается: 10 атмосферных фото заваленного снегом города и одного очень недовольного котика

Метель и снегопад вернулись в Новосибирск и пытаются вновь укрыть город белым покрывалом. Но плюсовые температуры быстро превращают осадки в грязную кашу и лужи.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в непогоду.
По данным Новосибирского гидрометцентра, сегодня днем температура может подняться до +6 градусов. Ночью температура должна снизится до +1 градуса. При этом снегопад может перейти ближе к вечеру в дождь.
И бонус — фото нашего читателя.
Из-за плюсовых температур возрастает опасность схода ледовых глыб с крыш. На прошлой неделе в Новосибирске произошло уже два инцидента, связанных с этим. Куски льда упали на прохожих в Ленинском и Первомайском районах города. Власти региона даже выпустили небольшую памятку о том, куда жаловаться на плохую уборку снега с крыш.