Зима уходить отказывается: 10 атмосферных фото заваленного снегом города и одного очень недовольного котика

Из-за плюсовых температур возрастает опасность схода ледовых глыб с крыш. На прошлой неделе в Новосибирске произошло уже два инцидента, связанных с этим. Куски льда упали на прохожих в Ленинском и Первомайском районах города. Власти региона даже выпустили небольшую памятку о том, куда жаловаться на плохую уборку снега с крыш.