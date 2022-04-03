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Зима уходить отказывается: 10 атмосферных фото заваленного снегом города и одного очень недовольного котика

Тяжело сейчас не только водителям, но и пешеходам

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Непогода задержится — снегопад может перейти в дождь

Непогода задержится — снегопад может перейти в дождь

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Метель и снегопад вернулись в Новосибирск и пытаются вновь укрыть город белым покрывалом. Но плюсовые температуры быстро превращают осадки в грязную кашу и лужи.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в непогоду.

По данным Новосибирского гидрометцентра, сегодня днем температура может подняться до +6 градусов. Ночью температура должна снизится до +1 градуса. При этом снегопад может перейти ближе к вечеру в дождь.

Сегодня на улицах малолюдно

Сегодня на улицах малолюдно

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Сейчас такой транспорт точно не востребован

Сейчас такой транспорт точно не востребован

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Курьерам непросто передвигаться на велосипедах по такой дороге

Курьерам непросто передвигаться на велосипедах по такой дороге

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В парках своя атмосфера

В парках своя атмосфера

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Пешеходам тоже несладко

Пешеходам тоже несладко

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Вокруг слякоть и лужи

Вокруг слякоть и лужи

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Снег быстро тает на дорогах

Снег быстро тает на дорогах

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В Новосибирске температура выше нуля

В Новосибирске температура выше нуля

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Осадков сегодня выпало уже много

Осадков сегодня выпало уже много

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И бонус — фото нашего читателя.

Это первая зима Урсуса. И она никак не может закончиться. Он недоволен. Мы его понимаем

Это первая зима Урсуса. И она никак не может закончиться. Он недоволен. Мы его понимаем

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Из-за плюсовых температур возрастает опасность схода ледовых глыб с крыш. На прошлой неделе в Новосибирске произошло уже два инцидента, связанных с этим. Куски льда упали на прохожих в Ленинском и Первомайском районах города. Власти региона даже выпустили небольшую памятку о том, куда жаловаться на плохую уборку снега с крыш.

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