Вторая глыба за день упала на прохожую в Новосибирске: инцидент на Маркса попал на видео

Вчера днем, 31 марта, с крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на
— Предварительно установлено, что 31 марта 2022 года с крыши многоквартирного жилого дома
Женщину увезли в больницу, сейчас она под наблюдением врачей, «угрозы жизни и здоровью нет», добавили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Момент с падением глыбы попал на видео — на
В управляющей компании дома «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» не смогли прокомментировать ситуацию и рекомендовали обратиться к заместителю по работе с населением, но он не ответил на звонки НГС.
Ещё один такой случай произошел вчера в Первомайском районе. Следователи также начали проверку.