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Тема дняГлыба упала на прохожую. Видео
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Вторая глыба за день упала на прохожую в Новосибирске: инцидент на Маркса попал на видео

Пострадавшей 51 год, сейчас она в больнице

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Угрозы жизни и здоровью женщины сейчас нет

Угрозы жизни и здоровью женщины сейчас нет

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Вчера днем, 31 марта, с крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на 51-летнюю женщину упала глыба льда — инцидент попал на видео. Пострадавшую госпитализировали. Следователи начали проверку.


— Предварительно установлено, что 31 марта 2022 года с крыши многоквартирного жилого дома № 12 на улице Карла Маркса в Ленинском районе города Новосибирска на 51-летнюю женщину упала глыба льда, — рассказали в ведомстве.

Женщину увезли в больницу, сейчас она под наблюдением врачей, «угрозы жизни и здоровью нет», добавили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Момент с падением глыбы попал на видео — на 35-секундном ролике видно, как глыба льда падает на женщину, которая идет по тротуару. После удара женщина упала и лежала без движения, к ней на помощь подбежали прохожие.

В управляющей компании дома «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» не смогли прокомментировать ситуацию и рекомендовали обратиться к заместителю по работе с населением, но он не ответил на звонки НГС.

Ещё один такой случай произошел вчера в Первомайском районе. Следователи также начали проверку.

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