Власти назвали номер, по которому можно жаловаться на уборку новосибирских крыш

Власти Новосибирской области назвали телефон, по которому жители могут сообщать о некачественной уборке снега.
— Жители самостоятельно могут обратиться в управляющую организацию по поводу некачественной очистки кровель, а также в Государственную жилищную инспекцию региона по телефону:
Всего с начала года в регионе проверили 3715 крыш многоквартирных домов, на которых выявили 1565 нарушений.
Вчера, 31 марта, в Первомайском районе глыба льда упала на женщину. Пострадавшую увезли в больницу. НГС показывал кадры с места обрушения. Также накануне глыба упала на женщину на проспекте Карла Маркса. Этот инцидент попал на видео.