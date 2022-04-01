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Власти назвали номер, по которому можно жаловаться на уборку новосибирских крыш

С начала года в регионе нашли 1565 нарушений

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Люди могут сообщать о качестве уборки в управляющие компании

Люди могут сообщать о качестве уборки в управляющие компании

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Власти Новосибирской области назвали телефон, по которому жители могут сообщать о некачественной уборке снега.

— Жители самостоятельно могут обратиться в управляющую организацию по поводу некачественной очистки кровель, а также в Государственную жилищную инспекцию региона по телефону: 8 (383) 303-44-69 либо оставить обращение через платформу обратной связи на сайте (http://gji.nso.ru/) ведомства, — говорится в сообщении официального Telegram-канала НСО «Новосибирь».

Всего с начала года в регионе проверили 3715 крыш многоквартирных домов, на которых выявили 1565 нарушений.

Вчера, 31 марта, в Первомайском районе глыба льда упала на женщину. Пострадавшую увезли в больницу. НГС показывал кадры с места обрушения. Также накануне глыба упала на женщину на проспекте Карла Маркса. Этот инцидент попал на видео.

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Госжилинспекцияуборка снегачистка крыш
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