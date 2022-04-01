Власти назвали номер, по которому можно жаловаться на уборку новосибирских крыш

Вчера, 31 марта, в Первомайском районе глыба льда упала на женщину. Пострадавшую увезли в больницу. НГС показывал кадры с места обрушения. Также накануне глыба упала на женщину на проспекте Карла Маркса. Этот инцидент попал на видео.