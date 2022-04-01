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Какой будет погода на выходных в Новосибирске? Синоптики составили прогноз на ближайшие дни

Погода будет теплой, но пасмурной

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Новосибирцев ждут плюсовые температуры и мокрый снег

Новосибирцев ждут плюсовые температуры и мокрый снег

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В выходные и понедельник в Новосибирске сохранится плюсовая температура, об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Как сообщил дежурный синоптик, ночью 2 апреля — преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Днем — небольшой дождь, мокрый снег. Ветер обещают юго-западный с переходом на северо-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью — температура около 0, днем — +4...+6 градусов.

3 апреля, по прогнозам синоптиков, ночью ожидается мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью — 0...-2 градуса, днем — +3...+5 градусов.

Ночью в понедельник, 4 апреля, обещают небольшой мокрый снег. Днем — преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4–9 м/с. Ночные температуры составят +1...+3 градуса, дневные — +9...+11 градусов.

Из-за плюсовых температур возрастает опасность схода ледовых глыб с крыш. Вчера в Новосибирске произошло уже два инцидента, связанных с этим. Куски льда упали на прохожих в Ленинском и Первомайском районах города. Власти региона даже выпустили небольшую памятку о том, куда жаловаться на плохую уборку снега с крыш.

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