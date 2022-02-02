Теперь четверо: еще одна новосибирская спортсменка представит Россию на Олимпиаде в Пекине

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вошла в олимпийский состав сборной России по биатлону. Об этом сообщает Министерство спорта Новосибирской области. Сегодня
Изначально Евгения Буртасова была включена в олимпийский состав сборной России по биатлону в качестве запасной. На прошлой неделе она выступала в Германии на чемпионате Европы по биатлону и завоевала две золотые медали. 30 января стало известно, что ПЦР-тест Валерии Васнецовой, которая входила в олимпийский состав, дал положительный результат. Было принято решение заменить Васнецову на Евгению Буртасову.
Евгения Буртасова (Павлова) — воспитанница ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону». После окончания школы в 2010 году она переехала из Кемеровской области в Новосибирск. В 2015 году выиграла две золотые и одну серебряную медаль на Всемирной универсиаде. В 2019, 2020 и 2022 годах выиграла в общей сложности четыре золотые медали на чемпионатах Европы. Тренер — Константин Попов.
Соревнования по биатлону на
Помимо них, в состав сборной вошли еще два спортсмена из Новосибирска: сноубордистка Мария Васильцова и бобслеист Михаил Мордасов.