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Теперь четверо: еще одна новосибирская спортсменка представит Россию на Олимпиаде в Пекине

Евгения Буртасова сегодня вылетает из Праги в Москву, откуда отправится в Пекин

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Изначально Евгению Буртасовау включили в олимпийский состав сборной России по биатлону в качестве запасной

Изначально Евгению Буртасовау включили в олимпийский состав сборной России по биатлону в качестве запасной

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Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова вошла в олимпийский состав сборной России по биатлону. Об этом сообщает Министерство спорта Новосибирской области. Сегодня 28-летняя спортсменка вылетает из Праги в Москву, откуда отправится в Пекин, где пройдут XXIV Олимпийские зимние игры.

Изначально Евгения Буртасова была включена в олимпийский состав сборной России по биатлону в качестве запасной. На прошлой неделе она выступала в Германии на чемпионате Европы по биатлону и завоевала две золотые медали. 30 января стало известно, что ПЦР-тест Валерии Васнецовой, которая входила в олимпийский состав, дал положительный результат. Было принято решение заменить Васнецову на Евгению Буртасову.

Евгения Буртасова (Павлова) — воспитанница ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону». После окончания школы в 2010 году она переехала из Кемеровской области в Новосибирск. В 2015 году выиграла две золотые и одну серебряную медаль на Всемирной универсиаде. В 2019, 2020 и 2022 годах выиграла в общей сложности четыре золотые медали на чемпионатах Европы. Тренер — Константин Попов.

Соревнования по биатлону на XXIV Олимпийских зимних играх пройдут с 5 по 19 февраля. Новосибирскую область в олимпийской сборной России по биатлону представляют Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.

Помимо них, в состав сборной вошли еще два спортсмена из Новосибирска: сноубордистка Мария Васильцова и бобслеист Михаил Мордасов.

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Олимпиада в Пекинебиатлонист
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