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На Олимпиаду в Пекин поедут три спортсмена из Новосибирска

Игры пройдут с 4 по 20 февраля

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Еще одна новосибирская спортсменка попала в сборную в качестве запасной

Еще одна новосибирская спортсменка попала в сборную в качестве запасной

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Три спортсмена из Новосибирска вошли сборную России, которая выступит на зимней Олимпиаде в Пекине: сноубордистка Мария Васильцова, биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов.

— Каждый из этих спортсменов достоин выступать на Олимпийских играх. Мы видели труд и упорство, которые они проявляли на отборочных этапах, поэтому пожелаем им удачи и будем за них болеть, — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Кроме того, в качестве запасной в сборную включена биатлонистка Евгения Буртасова. Но в пресс-службе правительства уточняют, что, скорее всего, она будет выступать на чемпионате Европы по биатлону.

Минувшим летом в Токио прошла летняя Олимпиада, где спортсмены из Новосибирска завоевали несколько медалей. Президент России Владимир Путин наградил их за достижения.

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Олимпийские игрыспортсменыОлимпиада в Пекине
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