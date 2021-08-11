Путин наградил новосибирских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио — смотрим, кого и за что

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх Токио, государственными наградами. В их список вошли и новосибирцы.

— За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио, Япония, — говорится в документе.

Орденом дружбы наградили саблистку Софию Позднякову — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по фехтованию федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва.