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Путин наградил новосибирских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио — смотрим, кого и за что

Госнаграды присудили тем, кто завоевал медали

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Указ опубликован на сайте правовой информации

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх Токио, государственными наградами. В их список вошли и новосибирцы.

— За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио, Япония, — говорится в документе.

Орденом дружбы наградили саблистку Софию Позднякову — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по фехтованию федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва.

Сначала сибирячка завоевала золотую медаль в российском финале сабли на Олимпиаде 2020 года в Токио. Ее соперницей стала соотечественница Софья Великая, противостояние завершилось со счетом 15:11. Второе золото Позднякова завоевала уже в финале командного первенства по женской сабле.

Также президент РФ Владимир Путин удостоил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Ильяса Куркаева — спортсмена-инструктора некоммерческого партнерства волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск», Новосибирская область.

Российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.

На минувших Олимпийских играх в Токио Новосибирск представляли шесть спортсменов в четырех категориях спорта: плавании, фехтовании, современном пятиборье и волейболе. НГС рассказывал о том, как они пришли к большому спорту.

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Владимир ПутинОлимпиаданаграды
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