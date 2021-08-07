Волейболист из Новосибирска стал серебряным призером Олимпиады в Токио

Серебро Олимпиады завоевал волейболист из Новосибирска Ильяс Куркаев
Российские волейболисты, в числе которых был новосибирец Ильяс Куркаев, стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финальном матче они проиграли команде из Франции.
— В тяжелейшем матче уступают наши парни. Мы — серебряные призеры Олимпийских игр в волейболе. Браво, парни! Болели всей страной. Вы лучшие! — сообщается в инстаграме Олимпийского комитета России.
Мужская сборная уступила французам со счетом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15). Это 69-я медаль, завоеванная россиянами на этой Олимпиаде.
Ранее саблистка из Новосибирска София Позднякова стала двухкратной олимпийской чемпионкой.