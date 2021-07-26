26 июля понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 73.77
eur 86.85
Тема дняКуда исчезли 500 млн на стройке четвертого моста

Все новости

Все новости

Саблистка из Новосибирска София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Это первая олимпийская медаль для сибирячки

3 199
57Обсудить

Поделиться

24-летняя София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта

24-летняя София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта

Поделиться

Сибирячка взяла золото на Олимпиаде в Токио

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в российском финале сабли на Олимпиаде 2020 года в Токио. Ее соперницей стала соотечественница Софья Великая, противостояние завершилось со счетом 15:11. Это первая олимпийская медаль для Поздняковой.

Отцом Софии является глава Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.

24-летняя София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта.

Россию в Токио представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта, россияне не представлены в баскетболе, бейсболе / софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

1/8 финала командной сабли пройдет 31 июля в 08:00, финал состоится в этот же день в 17:30 (по нск).

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

В сентябре прошлого года София Позднякова вышла замуж за 22-летнего саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Подробнее о Софии Поздняковой и других спортсменах, представляющих Новосибирск на Олимпийских играх в Токио, читайте здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ОлимпиадаОлимпиада-2020саблисткафехтованиеОлимпиада в ТокиоСофия ПоздняковаОИ-2020
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...