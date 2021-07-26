Саблистка из Новосибирска София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Сибирячка взяла золото на Олимпиаде в Токио
Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в российском финале сабли на Олимпиаде 2020 года в Токио. Ее соперницей стала соотечественница Софья Великая, противостояние завершилось со счетом 15:11. Это первая олимпийская медаль для Поздняковой.
Отцом Софии является глава Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков.
24-летняя София Позднякова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта.
Россию в Токио представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта, россияне не представлены в баскетболе, бейсболе / софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
1/8 финала командной сабли пройдет 31 июля в 08:00, финал состоится в этот же день в 17:30 (по нск).
СЮЖЕТ
В сентябре прошлого года София Позднякова вышла замуж за 22-летнего саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Подробнее о Софии Поздняковой и других спортсменах, представляющих Новосибирск на Олимпийских играх в Токио, читайте здесь.