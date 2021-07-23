Знай наших: в Токио стартовали Олимпийские игры — рассказываем, за кого из новосибирцев болеть

— Он мне пытался звонить, но у меня нет желания с ним общаться. Его не было в тот период, когда я формировался как человек, как мужчина… К счастью, мне повезло с отчимом. Он смог заменить мне отца, когда это было нужно, — говорит он.



Ильясу было 10–11 лет, когда в его жизни появился отчим дядя Валера — он жил в одном доме с ними на первом этаже и сразу расположил к себе Ильяса.



— Мне было далеко ездить на тренировки, и он постоянно меня возил, что позволило остаться в волейболе. Мы изначально жили в пригороде Бийска, в поселке Сорокино, а когда я уехал из дома, родители переехали в город.



В 17 лет Ильяс переехал в Новосибирск и начал играть сперва за «СДЮШОР-Локомотив», затем за «Локомотив». В 2015 на год уехал играть в Красноярск за волейбольную команду «Енисей». А в 2016 году вновь продолжил играть за новосибирский «Локомотив».

Волейболист уже 3 года в браке. Со своей будущей женой Натальей Табалаевой он познакомился в 2015 году.

— Как-то в выходной мы с Пашей Морозом (друг Ильяса) сидели в ресторане. Паша решил повеселиться: сфоткал меня, выложил в «Инстаграм» и указал номер телефона без последних двух цифр, подписав, что я холостяк и ищу девушку. Кто-то даже дозвонился. Где-то через месяц Наташа увидела меня в супермаркете и вспомнила ту фотографию в «Инстаграме». Она художница, и у нее отличная фотографическая память. В магазине она подойти постеснялась, потому что не вспомнила имя, но потом нашла во «ВКонтакте» и написала. Встретиться не получилось, потому что она приезжала в Новосибирск по работе и как раз в тот день уехала домой в Омск. Начали активно переписываться, созваниваться, и уже через неделю она приехала ко мне, во что я совершенно не мог поверить. А через три недели мы вместе уехали в Красноярск.