Знай наших: в Токио стартовали Олимпийские игры — рассказываем, за кого из новосибирцев болеть

НГС составил график выступлений новосибирских спортсменов на Олимпиаде в Токио
В Токио началась Олимпиада — это первые в истории перенесенные игры из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год вперед. Сегодня,
Ильяс Куркаев (волейбол)
27-летний волейболист из Новосибирска Ильяс Куркаев попал в итоговый состав олимпийской сборной по волейболу. Чемпион Европы и лидер российской суперлиги по очкам на блоке — Ильяс Куркаев представит новосибирский волейбольный клуб «Локомотив».
В составе сборной России спортсмен становился чемпионом мира (2013 год), чемпионом Европы (2017 год) и чемпионом Лиги наций (2019 год). В 2020 году в составе волейбольного клуба стал чемпионом России. Рост волейболиста составляет
Ильяс родился 18 января 1994 года в Бийске, в Алтайском крае. Отец волейболиста — чеченец, а мама — русская. Папа хотел дать сыну чеченское имя, а мама настаивала на имени Илья. В итоге выбрали нейтральный вариант — Ильяс. Как рассказал волейболист изданию БИЗНЕС Online, в Чечне он никогда не был.
Когда Ильясу исполнилось три года, отец ушел из семьи, его воспитывала мама, которая работала на почте за небольшую плату. Но, как рассказывал не раз в интервью волейболист, он всегда «был прилично одет, несмотря на быстрый рост». Повзрослев, волейболист не возобновил отношения с отцом.
— Он мне пытался звонить, но у меня нет желания с ним общаться. Его не было в тот период, когда я формировался как человек, как мужчина… К счастью, мне повезло с отчимом. Он смог заменить мне отца, когда это было нужно, — говорит он.
Ильясу было 10–11 лет, когда в его жизни появился отчим дядя Валера — он жил в одном доме с ними на первом этаже и сразу расположил к себе Ильяса.
— Мне было далеко ездить на тренировки, и он постоянно меня возил, что позволило остаться в волейболе. Мы изначально жили в пригороде Бийска, в поселке Сорокино, а когда я уехал из дома, родители переехали в город.
В 17 лет Ильяс переехал в Новосибирск и начал играть сперва за «СДЮШОР-Локомотив», затем за «Локомотив». В 2015 на год уехал играть в Красноярск за волейбольную команду «Енисей». А в 2016 году вновь продолжил играть за новосибирский «Локомотив».
Волейболист уже 3 года в браке. Со своей будущей женой Натальей Табалаевой он познакомился в 2015 году.
— Как-то в выходной мы с Пашей Морозом (друг Ильяса) сидели в ресторане. Паша решил повеселиться: сфоткал меня, выложил в «Инстаграм» и указал номер телефона без последних двух цифр, подписав, что я холостяк и ищу девушку. Кто-то даже дозвонился. Где-то через месяц Наташа увидела меня в супермаркете и вспомнила ту фотографию в «Инстаграме». Она художница, и у нее отличная фотографическая память. В магазине она подойти постеснялась, потому что не вспомнила имя, но потом нашла во «ВКонтакте» и написала. Встретиться не получилось, потому что она приезжала в Новосибирск по работе и как раз в тот день уехала домой в Омск. Начали активно переписываться, созваниваться, и уже через неделю она приехала ко мне, во что я совершенно не мог поверить. А через три недели мы вместе уехали в Красноярск.
Летом 2016 года во время отпуска в Испании Ильяс сделал девушке предложение.
— На тот момент мы встречались год. Купил кольцо еще в Новосибирске, приготовился. Сомнений в Наталье не было. В какой-то момент только занервничал: не рано ли? Но потом пришел к выводу, что я люблю ее, вижу с ней свое будущее и нет никакого смысла тянуть. Сделал предложение и полтора года она была невестой.
29 декабря 2017 года Ильяс и Наталья сыграли свадьбу.
А в декабре 2018 года у пары родился сын — Лука Ильясович.
28-летняя жена волейболиста Наталья Куркаева родом из Омска — родилась 23 июня 1993 года, в школьные года училась в художественной школе. Изучала управлением бизнесом в Омском государственном университете им. Достоевского.
По данным «Контур.Фокус», в сентябре 2016 года девушка открыла ИП. В списке ее интересов — дополнительное образование детей и взрослых, розничная торговля, фотография. Осенью 2016 года девушка зарегистрировала товарный знак Only Art. Также Наталья Куркаева владеет магазином «Цветочный», который расположен на улице Ленина в Новосибирске.
Когда болеть за Ильяса и нашу команду:
Отборочные матчи пройдут с 24 июля по 1 августа.
24 июля в 12:20 (по Нск) мужская сборная России по волейболу сыграет с Аргентиной.
26 июля в 09:05 (по Нск) мужская сборная России по волейболу сыграет с США.
28 июля в 19:45 (по Нск) мужская сборная России по волейболу сыграет с Бразилией.
30 июля в 19:45 (по Нск) мужская сборная России по волейболу сыграет с Францией.
1 августа в 12:20 (по Нск) мужская сборная России по волейболу сыграет с Танзанией.
3 августа — матчи четвертьфинал.
5 августа — матчи полуфинал.
8 августа — финал.
София Позднякова (фехтование)
24-летняя саблистка София Позднякова также представит Новосибирскую область на Олимпиаде в Токио — это станет ее дебютом. Девушка — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта.
София Позднякова родилась 17 июня 1997 года в Новосибирске. Отец спортсменки — Станислав Поздняков, известный фехтовальщик на саблях, четырехкратный олимпийский чемпион и президент Олимпийского комитета России. В детстве девушка занималась плаванием и спортивной акробатикой. Затем сделала выбор в пользу фехтования.
После школы София Позднякова поступила на филологический факультет в РГГУ в Москве, но отучилась там всего год. Ей пришлось отчислиться, когда она стала тренироваться со взрослой сборной, и перевестись в Смоленскую государственную академию физической культуры. В 2018 году спортсменка рассказала сайту teamrussia.pro, что в будущем хотела бы стать спортивным журналистом.
— Я хотела бы работать в медиасфере. Мне было бы интересно работать в дальнейшем, допустим, на сайте российской или европейской федерации. Но об этом еще рано говорить. Пока нужно себя проявлять на фехтовальной дорожке, — рассказывала спортсменка сайту teamrussia.pro.
В сентябре прошлого года София Позднякова вышла замуж за 22-летнего саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Пара сыграла свадьбу в Москве.
Когда болеть за Софию:
26 июля в 07:00 индивидуальное первенство на саблях, 1/32 финала. Полуфинал личного турнира саблисток состоится 26 июля в 16:00 (по Нск), а финал — в 19:00 (по Нск).
1/8 финала командной сабли пройдет уже 31 июля в 08:00, а финал в этот же день в 17:30 (по Нск).
Ульяна Баташова — современное пятиборье
Современное пятиборье — не самый популярный в России вид спорта. Он включает в себя пять дисциплин: конкур (скачки на лошадях), фехтование, стрельбу, бег, плавание. На летних Олимпийских играх от России выступят три спортсмена, в том числе 25-летняя Ульяна Баташова — она представит Новосибирскую область в параллельном зачете с Московской областью. Ульяна дебютирует на Олимпийских играх.
Как сообщили в Министерстве спорта НСО, у спортсменки несколько тренеров, один из которых из Новосибирска — Олег Руднев. Также он является президентом Федерации Современного Пятиборья. По решению Федерации, спортсменка представляет на Олимпиаде сразу два региона, в том числе наш.
Ульяна Баташова родилась 16 августа 1994 года в небольшом башкирском городе Октябрьский. Отец — водитель, а мама — инженер. Девушка с раннего детства до 18 лет занималась в секции плавания, получила разряд КМС. Затем решила заняться пятиборьем — ради этого она переехала в Уфу и начала осваивать четыре совершенно новых для себя вида спорта.
— В пятиборье меня позвал первый тренер нынешней чемпионки мира Гульназ Губайдуллиной, и начинала я вместе с ней в одной группе, — рассказала Ульяна Баташова сайту Life.ru.
Несмотря на то что девушка пришла в пятиборье в позднем возрасте, ее копилка стремительно начала пополняться весомыми наградами. В 2014 году спортсменка начала представлять Самарскую область и вошла в состав юниорской сборной. В 2016 году девушка переехала в Самару, но из-за травмы ей пришлось пропустить практически весь сезон. Но уже в 2017 году Ульяну начали называть восходящей звездой современного пятиборья. Она вошла в состав сборной России на чемпионате мира в Каире и заняла в команде второе место. В 2018 году становится чемпионкой России, а на чемпионате мира в Мехико в 2018 году занимает пятое место.
В 2021 году она будет выступать на Олимпийских играх. Как и другие спортсмены, выиграть золото на Олимпиаде Ульяна мечтала с семи лет после первой победы на соревнованиях.
— Помню, папа тогда сказал: «Вот отберешься в сборную России, поедешь на Олимпиаду, выиграешь золото и приедешь домой на «Мерседесе». Он у меня не спортсмен, но почему-то у него была такая мечта, и она передалась мне, — рассказывала журналистам спортсменка.
Девушку называют секс-символом пятиборья. Ульяна говорит, что всегда нравилась мальчикам в школе, в бассейне. В пятом классе за ней приударил старшеклассник, в которого были влюблены все девочки в школе. Тогда ее возненавидела вся женская половина.
Долгое время спортсменка рассказывала, что из-за ежедневных тренировок у нее не оставалось времени на свидания. Это и понятно, ведь у Ульяны несколько тренировок в день. Сейчас известно, что красотка вышла замуж за своего тренера Александра Яценко.
По данным «Контур.Фокус», в апреле 2021 года Ульяна Баташова открыла ИП. Оно занимается производством спортивных, лыжных и купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды. У девушки свой бренд спортивной одежды Under by me. Также она выпускает спортивные дневники и занимается популяризацией современного пятиборья.
Когда болеть за Ульяну:
5 августа в 11:00 спортсмены будут состязаться в фехтовании. 6 августа с 12:30 спортсменки начнут соревноваться в плавании, в 13:45 — сразятся в фехтовании. В 15:30 — конкур. В этот же день в 17:30 спортсменки будут состязаться в беге и стрельбе.
Владимир Морозов — плавание
Владимира Морозова называют звездой российского плавания, но живет он в Соединенных Штатах.
29-летний спортсмен представит Новосибирскую область на Олимпийских играх в параллельном зачете с Москвой. Олимпиада в Токио станет для него уже третьей по счету. Прежде спортсмен завоевал бронзовую медаль в эстафете
— Это наш лучший шанс за последние десять лет в эстафете 4 по
Владимир Морозов родился в Кольцово 16 июня 1992 года. Он вырос в неполной семье. Родители развелись спустя год после его рождения.
Будущий спортсмен начал заниматься плаванием с 10 лет — сперва тренировался в детско-юношеской спортивной школе «Кольцовские надежды». Но в 14 лет его жизнь резко поменялась — мама вышла замуж за американца, и он вместе с ней переехал в Лос-Анджелес. Как пишут журналисты, Владимир живет и тренируется в США, но на международных соревнованиях представляет Россию.
Свободное от тренировок и соревнований время он любит проводить на пляже, осваивая серфинг.
Сердце симпатичного пловца занято. В социальных сетях спортсмен выкладывает фотографии со своей девушкой Евгенией Булатовой. Судя по описанию в «Инстаграме», она занимается PR и кризисным менеджментом.
Когда болеть за Владимира:
25 июля в 17:00 предварительный заплыв вольным стилем эстафеты
30 июля в 17:00 предварительный заплыв на
Арина Суркова — плавание
23-летняя пловчиха Арина Суркова также выступит на Олимпиаде в Токио — для нее это станет дебютом.
Девушка родилась 17 июля 1998 года в Новокузнецке в спортивной семье. Мама — тренер по плаванию, папа — мастер спорта по легкой атлетике. В секцию ее привели родители, но первые успехи появились после того, как в 12 лет девушка переехала в Новосибирск.
Арина Суркова завоевала право соревноваться в Токио на апрельском чемпионате России в Казани. В мае на чемпионате Европы в Будапеште спортсменка окунулась в атмосферу международных стартов, что чрезвычайно важно в преддверии главных соревнований в карьере.
Когда болеть за Арину:
24 июля в 17:00 состоится предварительный заплыв на дистанцию
30 июля в 17:00 спортсмены будут состязаться в заплыве на
Вениамин Решетников (фехтование)
35-летний саблист Вениамин Решетников также выступит за Новосибирскую область в Токио. Для него это будет вторая по счету Олимпиада. Прежде он выступал в 2012 году в Лондоне, но не отобрался в Рио-де-Жанейро.
Мужчина родился 28 июля 1986 года в Новосибирске. В 11 лет он увлекся фехтованием, и это превратилось в смысл жизни. Известно, что Вениамин получил два высших образования: сперва учился в НГПУ, а затем получил диплом НГАУ. Спортсмен предпочитает не рассказывать о своей личной жизни.
Когда болеть за Вениамина:
1/32 финала пройдет 24 июля в 07:55. Полуфинал состоится в этот же день в 12:20, а финал — в 19:45.
Соревнования в командной сабле пройдут уже 28 июля в 08:00 (по Нск), финал — в 17:30 (по Нск).
В конце прошлого года спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под своим флагом. Тогда мэр Новосибирска предложил свой вариант — выступать под флагом Советского Союза.
СЮЖЕТ
Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. На церемонии открытия его будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
В общей сложности на этой Олимпиаде наши атлеты примут участие в тридцати с лишним видах спорта. Мы опубликовали полный календарь Олимпийских игр в Токио.