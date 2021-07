Знай наших: в Токио стартовали Олимпийские игры — рассказываем, за кого из новосибирцев болеть

По данным «Контур.Фокус», в апреле 2021 года Ульяна Баташова открыла ИП. Оно занимается производством спортивных, лыжных и купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды. У девушки свой бренд спортивной одежды Under by me. Также она выпускает спортивные дневники и занимается популяризацией современного пятиборья.

Когда болеть за Ульяну:



5 августа в 11:00 спортсмены будут состязаться в фехтовании. 6 августа с 12:30 спортсменки начнут соревноваться в плавании, в 13:45 — сразятся в фехтовании. В 15:30 — конкур. В этот же день в 17:30 спортсменки будут состязаться в беге и стрельбе.

Владимир Морозов — плавание

Владимира Морозова называют звездой российского плавания, но живет он в Соединенных Штатах.