Российским спортсменам на два года запретили выступать под своим флагом

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Таково решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством.
Как сообщает РИА «Новости», санкции менее строги, чем добивалась WADA — ограничения хотели ввести на четыре года. В качестве компенсации расходов РУСАДА должно будет выплатить WADA 1,27 миллиона долларов.
«Чистые» российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях на общих основаниях — под нейтральным флагом. При этом им можно использовать цвета российского триколора и слово «Россия» в своей форме. А вот использовать российский гимн запрещено.
Допинговый скандал в отношении России начался с победы на домашней Олимпиаде в 2014 году. В 2015-м российский допинг-эксперт Григорий Родченков эмигрировал в США, откуда заявил о подделке анализов спортсменов. WADA начала расследование, в ходе которого заявила, что результаты 145 из 298 проб спортсменов, взятых с 2012 по 2015 годы, либо изменены, либо удалены. Россия свою причастность к подмене результатов отрицает и считает происходящее провокацией.