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Российским спортсменам на два года запретили выступать под своим флагом

Решение принял спортивный арбитражный суд

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Ранее WADA приняло решение на четыре года дисквалифицировать Россию за допинг

Ранее WADA приняло решение на четыре года дисквалифицировать Россию за допинг

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Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Таково решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством.

Как сообщает РИА «Новости», санкции менее строги, чем добивалась WADA — ограничения хотели ввести на четыре года. В качестве компенсации расходов РУСАДА должно будет выплатить WADA 1,27 миллиона долларов.

«Чистые» российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях на общих основаниях — под нейтральным флагом. При этом им можно использовать цвета российского триколора и слово «Россия» в своей форме. А вот использовать российский гимн запрещено.

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Допинговый скандал в отношении России начался с победы на домашней Олимпиаде в 2014 году. В 2015-м российский допинг-эксперт Григорий Родченков эмигрировал в США, откуда заявил о подделке анализов спортсменов. WADA начала расследование, в ходе которого заявила, что результаты 145 из 298 проб спортсменов, взятых с 2012 по 2015 годы, либо изменены, либо удалены. Россия свою причастность к подмене результатов отрицает и считает происходящее провокацией.

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WADAРУСАДАдопингспорт
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