А Россия выйдет? За кого болеть на Олимпиаде в Токио и где ее смотреть

Эта Олимпиада в Токио — первые в истории перенесенные Игры из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год вперед. На этот раз организаторы решили больше ничего не откладывать, хотя ковидная ситуация не улучшилась. Пройдут Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.

На этой неделе Олимпийский комитет России составил окончательный список спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио. В него вошли 335 атлетов (150 мужчин и 185 женщин). Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средний возраст наших олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио, гимнастке Виктории Листуновой, 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56.