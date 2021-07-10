А Россия выйдет? За кого болеть на Олимпиаде в Токио и где ее смотреть

Эта Олимпиада в Токио — первые в истории перенесенные Игры из-за пандемии (раньше отменяли только из-за войны). Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за коронавируса их сдвинули на год вперед. На этот раз организаторы решили больше ничего не откладывать, хотя ковидная ситуация не улучшилась. Пройдут Олимпийские игры с 23 июля по 8 августа.
На этой неделе Олимпийский комитет России составил окончательный список спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио. В него вошли 335 атлетов (150 мужчин и 185 женщин). Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средний возраст наших олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио, гимнастке Виктории Листуновой, 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56.
Самой титулованной спортсменкой в этом составе стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
Когда открытие Олимпиады?
Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля с 14:00 до 17:30 мск. Из-за ужесточения мер безопасности церемония продлится на 30 минут дольше запланированного. Это связано с тем, что участникам парада атлетов необходимо соблюдать социальную дистанцию, соответственно, их выход на стадион потребует больше времени.
Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. На церемонии открытия его будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
Церемония будет состоять из нескольких основных частей: художественной программы, парада спортсменов, зажжения олимпийского огня и символического выпуска голубей мира.
Где будут выступать российские спортсмены на Токио-2020?
В общей сложности на этой Олимпиаде наши атлеты примут участие в тридцати с лишним видах спорта.
Из-за санкций CAS до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под триколором. Кроме того, нашим атлетам запрещено исполнять гимн страны и использовать национальную символику. И здесь организаторы Олимпиады оторвались по полной. Символикой стали сразу все стереотипы о России.
Ладно, герб — явный символ. Но кроме него нельзя вместо гимна использовать песню «Катюша» — явная ассоциация с Россией. А российским синхронисткам и вовсе запретили, во-первых, выступать в купальниках с изображением медведя, во-вторых, исполнять номер под «Калинку».
— Комиссия CAS считает, что запрет на «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, включая «Катюшу», — объяснили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.
Какие новые виды спорта будут на Олимпиаде?
В этом году из-за новых видов спорта и дисциплин среди спортсменов разыграют 339 комплектов медалей. Это на 33 больше, чем пять лет назад в Рио. В программу токийской Олимпиады после долгого перерыва в этом году включат бейсбол и софтбол, впервые пройдут соревнования по карате, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу.
Из двух дисциплин будут состоять карате (ката и кумитэ) и скейтбординг (уличный с препятствиями и парковый с чашей для катания). Скалолазание поделят на три дисциплины: скоростное лазание, боулдеринг, альпинистское восхождение. В скоростном лазании два спортсмена на скорость поднимаются на 15-метровую стену. Боулдеринг — восхождение на четырехметровые стены без страховки. У спортсмена есть четыре минуты, чтобы преодолеть как можно больше стен. Альпинистское восхождение — шесть минут на покорение 15-метровой стены. Это парное соревнование, где победителем становится тот, кто выше заберется, или тот, кто сделает это быстрее, если по окончании времени спортсмены преодолеют одинаковую высоту.
В серфинге будут участвовать по нескольку спортсменов в одном заезде. Но одна волна предназначена только для одного серфера. Заезды длятся до 25 минут. Победитель определяется не количеством покоренных волн, а сложностью выполненных трюков.
На стадион можно попасть?
Российским туристам дорога в Японию пока закрыта. Туристические визы здесь перестали выдавать еще 28 декабря 2020 года. Приехать можно только на учебу или с медицинскими целями. Но даже если бы визы и выдавали, то вам бы всё равно не удалось попасть на стадионы. Во-первых, 8 июля японское правительство объявило, что вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Продлится он с 12 июля по 22 августа. Во-вторых, организаторы Олимпиады решили, что не пустят на трибуны даже местных зрителей.
Увидеть Олимпиаду мы сможем разве что на центральных и спортивных каналах. Мы опубликуем полное расписание, как только оно появится.
Когда закрытие Олимпиады?
Церемония закрытия Олимпиады начнется 8 августа в 14:00 мск. Как и открытие, она пройдет без обычных зрителей. На трибуны стадиона пустят лишь представителей МОК, иностранных делегаций и других высокопоставленных гостей. Ожидается, что их будет меньше десяти тысяч.