Хоккейная «Сибирь» уступила подольскому «Витязю» в домашнем матче со счетом 1:2

Хоккейная «Сибирь» проиграла подольскому «Витязю» в домашнем матче
Во вторник, 8 декабря, хоккеисты «Сибири» провели домашний матч с подольским «Витязем» в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Новосибирцы уступил победу гостям.
Первым счет открыл «Витязь», забив гол в первом периоде матча, на 21 минуте, во время игры в формате 3х5 (в меньшинстве была «Сибирь»). Во втором периоде голом ответили уже новосибирцы — его забил нападающий Юусо Пуустинен.
Решающим стал третий период матча — за восемь секунд до его завершения «Витязь» закинул шайбу в ворота «Сибири». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу подмосковной команды.
А позавчера «Сибирь» проиграла ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче — исход игры решился в овертайме.