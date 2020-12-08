8 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.25
eur 89.97
Тема дняПродлили новогодние каникулы

Все новости

Все новости

Хоккейная «Сибирь» уступила подольскому «Витязю» в домашнем матче со счетом 1:2

Второй гол подмосковная команда забила за восемь секунд до окончания матча

307
3Обсудить

Поделиться

Встреча прошла в ЛДС&nbsp;«Сибирь»

Встреча прошла в ЛДС «Сибирь»

Поделиться

Хоккейная «Сибирь» проиграла подольскому «Витязю» в домашнем матче

Во вторник, 8 декабря, хоккеисты «Сибири» провели домашний матч с подольским «Витязем» в рамках Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Новосибирцы уступил победу гостям.

Первым счет открыл «Витязь», забив гол в первом периоде матча, на 21 минуте, во время игры в формате 3х5 (в меньшинстве была «Сибирь»). Во втором периоде голом ответили уже новосибирцы — его забил нападающий Юусо Пуустинен.

Решающим стал третий период матча — за восемь секунд до его завершения «Витязь» закинул шайбу в ворота «Сибири». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу подмосковной команды.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А позавчера «Сибирь» проиграла ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче — исход игры решился в овертайме.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ХК «Сибирь»кхлматчхоккейспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...