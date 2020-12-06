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ХК «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче — исход игры решился в овертайме

Игра закончилась со счетом 3:4

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Игра проходила в Новосибирске

Игра проходила в Новосибирске

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Хоккеисты из Новосибирска проиграли «Локомотиву» из Ярославля

В воскресенье, 6 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Локомотив» из Ярославля в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:4.

Счет игры на 9-й минуте матча открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Однако в конце первого периода соперникам удалось забросить ответную шайбу.

Счет игры в первом периоде открыли новосибирцы

Счет игры в первом периоде открыли новосибирцы

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Во втором периоде нападающий «Локомотива» Павел Красковский забросил вторую шайбу «Сибири». А на 44-й минуте третье очко гостям принес нападающий Владимир Ткачёв.

Однако гостям удалось сравнять счет

Однако гостям удалось сравнять счет

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В середине третьего периода «Сибирь» забросила вторую шайбу, однако судьи посчитали, что было положение вне игры и не засчитали ее. Но это не сломило новосибирцев. После этого они забили соперникам еще две шайбы с разницей в две минуты и сравняли счет.

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А затем «Локомотив» сумел вырваться вперед на два очка

А затем «Локомотив» сумел вырваться вперед на два очка

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Исход игры решился в овертайме. Финальную шайбу забил нападающий «Локомотива» Егор Коршков.

Одну шайбу, которую «Сибирь» забила в ворота соперников, не засчитали — она была вне игры

Одну шайбу, которую «Сибирь» забила в ворота соперников, не засчитали — она была вне игры

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Но сибиряки не сдались и до конца третьего периода сравняли счет

Но сибиряки не сдались и до конца третьего периода сравняли счет

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Исход игры решился в овертайме

Исход игры решился в овертайме

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Это была достойная игра

Это была достойная игра

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Прошлую игру против ХК «Сочи» сибиряки выиграли. Матч завершился со счетом 2:1.

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КХЛхоккей
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