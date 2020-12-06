ХК «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче — исход игры решился в овертайме

Хоккеисты из Новосибирска проиграли «Локомотиву» из Ярославля
В воскресенье, 6 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» проиграл команде «Локомотив» из Ярославля в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:4.
Счет игры на 9-й минуте матча открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Однако в конце первого периода соперникам удалось забросить ответную шайбу.
Во втором периоде нападающий «Локомотива» Павел Красковский забросил вторую шайбу «Сибири». А на 44-й минуте третье очко гостям принес нападающий Владимир Ткачёв.
В середине третьего периода «Сибирь» забросила вторую шайбу, однако судьи посчитали, что было положение вне игры и не засчитали ее. Но это не сломило новосибирцев. После этого они забили соперникам еще две шайбы с разницей в две минуты и сравняли счет.
Исход игры решился в овертайме. Финальную шайбу забил нападающий «Локомотива» Егор Коршков.
Прошлую игру против ХК «Сочи» сибиряки выиграли. Матч завершился со счетом 2:1.