ХК «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче — исход игры решился в овертайме

В середине третьего периода «Сибирь» забросила вторую шайбу, однако судьи посчитали, что было положение вне игры и не засчитали ее. Но это не сломило новосибирцев. После этого они забили соперникам еще две шайбы с разницей в две минуты и сравняли счет.