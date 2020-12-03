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Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл команду из Сочи

Матч закончился со счетом 2:1

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Игра проходила в Новосибирске

Игра проходила в Новосибирске

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Хоккеисты из Новосибирска в овертайме обыграли ХК «Сочи»

В четверг, 3 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду из Сочи в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Счет игры во втором периоде открыли гости. Первую и единственную шайбу в ворота «Сибири» забил нападающий Сергей Шмелев. Однако новосибирцы забросили ответную шайбу спустя четыре минуты.

Счет игры был открыт только во втором периоде

Счет игры был открыт только во втором периоде

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В конце основного времени гости решили играть без вратаря, однако изменить счет ни одной из команд так и не удалось.

Первую шайбу забросили гости

Первую шайбу забросили гости

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Исход игры решился в овертайме, где защитник ХК «Сибирь» Ефим Гуркин смог забросить победную шайбу в ворота соперников.

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Однако новосибирцы отыгрались спустя четыре минуты

Однако новосибирцы отыгрались спустя четыре минуты

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В конце основного времени хоккеисты «Сочи» играли без вратаря

В конце основного времени хоккеисты «Сочи» играли без вратаря

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Исход игры решился в овертайме

Исход игры решился в овертайме

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Победную шайбу забил защитник «Сибири» Ефим Гуркин

Победную шайбу забил защитник «Сибири» Ефим Гуркин

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Прошлую игру против московского «Динамо» новосибирцы также выиграли — матч закончился со счетом 2:0.

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КХЛхоккей
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