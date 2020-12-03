Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл команду из Сочи

Хоккеисты из Новосибирска в овертайме обыграли ХК «Сочи»
В четверг, 3 декабря, хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду из Сочи в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Счет игры во втором периоде открыли гости. Первую и единственную шайбу в ворота «Сибири» забил нападающий Сергей Шмелев. Однако новосибирцы забросили ответную шайбу спустя четыре минуты.
В конце основного времени гости решили играть без вратаря, однако изменить счет ни одной из команд так и не удалось.
Исход игры решился в овертайме, где защитник ХК «Сибирь» Ефим Гуркин смог забросить победную шайбу в ворота соперников.
Прошлую игру против московского «Динамо» новосибирцы также выиграли — матч закончился со счетом 2:0.