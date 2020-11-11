ХК «Сибирь» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче

Вечером в среду хоккейный клуб «Сибирь» встретился с минским «Динамо» в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. Матч закончился со счётом 0:6 в пользу команды из Минска.



В первом периоде сибиряки проявили себя очень неуверенно и пропустили сразу пять шайб в свои ворота. Минчане открыли счет уже на 3-й минуте. Сибиряки решили сменить вратаря на 13-й минуте, но это им не помогло, как и тайм-аут.

Во втором периоде новосибирцам не удалось переломить ход игры в свою пользу — они не забросили ни одной шайбы. Более того, соперники забили шестую шайбу в ворота хозяев на последних минутах тайма.