ХК «Сибирь» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче

Вечером в среду хоккейный клуб «Сибирь» встретился с минским «Динамо» в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске. Матч закончился со счётом 0:6 в пользу команды из Минска.
В первом периоде сибиряки проявили себя очень неуверенно и пропустили сразу пять шайб в свои ворота. Минчане открыли счет уже на 3-й минуте. Сибиряки решили сменить вратаря на 13-й минуте, но это им не помогло, как и тайм-аут.
Во втором периоде новосибирцам не удалось переломить ход игры в свою пользу — они не забросили ни одной шайбы. Более того, соперники забили шестую шайбу в ворота хозяев на последних минутах тайма.
В третьем периоде ни одной из команд не удалось забить шайбу.
В предыдущем матче, который прошел в воскресенье, 1 ноября, ХК «Сибирь» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.