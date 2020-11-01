1 ноября воскресенье
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 0/10
usd 79.33
eur 92.63
Тема дняЧто нас ждет в ноябре: 8 новых законов

Все новости

Все новости

«Сибирь» выиграла у татарского «Нефтехимика»

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сибиряков

572
11Обсудить

Поделиться

Встреча завершилась со счетом&nbsp;1:3 в пользу сибиряков

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сибиряков

Поделиться

1 ноября хоккейный клуб «Сибирь» сыграл в Нижнекамске с татарским «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сибиряков.

Несмотря на обещанный экспертами щедрый на голы мачт, первая шайба попала в сетку лишь во втором периоде. На 30-й минуте Дмитрий Саюстов при поддержке Александра Шарова открыл счет: 0:1 в пользу «Сибири».

«Нефтехимик» — «Сибирь». Лучшие моменты первого периода. 1 ноября 2020 года

На 45-й минуте хозяева сравняли счет: 1:1. Шайбу забросил игрок «Нефтехимика» Владимир Галузин. Ему ассистировали Андрей Костицын и Алексей Волгин.

На 53-й минуте Олег Ли с помощью Ильи Морозова забил вторую шайбу в ворота «Нефтехимика». Счет вырос до 1:2 в пользу «Сибири».

Пять минут спустя «Сибирь» забила последнюю шайбу матча и увеличила разрыв до 1:3. Отличился Александр Шаров.

«Нефтехимик» — «Сибирь». Лучшие моменты второго периода. 1 ноября 2020 года

У «Сибири» накануне в Казани прервалась серия из трех побед. 31 октября подопечные Николая Заварухина были очень близки к четвертой победе. После первого периода встречи с «Ак Барсом» «снеговики» вели со счетом 3:0, но игра завершилась со счетом 3:5.

21 октября после шести поражений подряд «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор» (3:1). 26 октября «снеговики» в домашнем матче одолели соперников из Казахстана (3:1), 28-го обыграли «Металлург» (3:0).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

КХЛХК «Нефтехимик»ХК «Сибирь»хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!