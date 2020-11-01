«Сибирь» выиграла у татарского «Нефтехимика»

1 ноября хоккейный клуб «Сибирь» сыграл в Нижнекамске с татарским «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сибиряков.

Несмотря на обещанный экспертами щедрый на голы мачт, первая шайба попала в сетку лишь во втором периоде. На 30-й минуте Дмитрий Саюстов при поддержке Александра Шарова открыл счет: 0:1 в пользу «Сибири».