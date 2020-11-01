«Сибирь» выиграла у татарского «Нефтехимика»

1 ноября хоккейный клуб «Сибирь» сыграл в Нижнекамске с татарским «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу сибиряков.
Несмотря на обещанный экспертами щедрый на голы мачт, первая шайба попала в сетку лишь во втором периоде. На 30-й минуте Дмитрий Саюстов при поддержке Александра Шарова открыл счет: 0:1 в пользу «Сибири».
«Нефтехимик» — «Сибирь». Лучшие моменты первого периода. 1 ноября 2020 года
Автор: Khl.ru
На 45-й минуте хозяева сравняли счет: 1:1. Шайбу забросил игрок «Нефтехимика» Владимир Галузин. Ему ассистировали Андрей Костицын и Алексей Волгин.
На 53-й минуте Олег Ли с помощью Ильи Морозова забил вторую шайбу в ворота «Нефтехимика». Счет вырос до 1:2 в пользу «Сибири».
Пять минут спустя «Сибирь» забила последнюю шайбу матча и увеличила разрыв до 1:3. Отличился Александр Шаров.
«Нефтехимик» — «Сибирь». Лучшие моменты второго периода. 1 ноября 2020 года
Автор: Khl.ru
У «Сибири» накануне в Казани прервалась серия из трех побед.
21 октября после шести поражений подряд «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор» (3:1). 26 октября «снеговики» в домашнем матче одолели соперников из Казахстана (3:1), 28-го обыграли «Металлург» (3:0).