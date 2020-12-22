В Новосибирске запретили массовое празднование Крещения

Проведение религиозного праздника «Крещение Господне» запретили из-за пандемии коронавируса.

— Из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области действует распоряжение губернатора о запрете массовых мероприятий, в том числе религиозных. У нас действует режим повышенной готовности. Пока решения о количестве прорубей и их оборудовании не принято. В любом случае там будет массовое скопление людей. А будут ли люди купаться в проруби — это дело каждого человека, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии.