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В Новосибирске запретили массовое празднование Крещения

Запрет касается религиозной службы, решение по купанию в проруби пока не принято

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Проведение религиозного праздника «Крещение Господне» попадает под определение массового мероприятия

Проведение религиозного праздника «Крещение Господне» попадает под определение массового мероприятия

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Проведение религиозного праздника «Крещение Господне» запретили из-за пандемии коронавируса.

— Из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области действует распоряжение губернатора о запрете массовых мероприятий, в том числе религиозных. У нас действует режим повышенной готовности. Пока решения о количестве прорубей и их оборудовании не принято. В любом случае там будет массовое скопление людей. А будут ли люди купаться в проруби — это дело каждого человека, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии.

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Власти пока не приняли решение об организации крещенских купаний. В Новосибирской епархии предполагают, что мероприятия на воде будут возможны.

— С соблюдением всех санэпидемиологических норм, вероятно, не будет никаких преград. Если все будут соблюдать расстояние и носить маски, то всё будет нормально, а каких-то указов не выходило, — добавили в Новосибирской епархии.

Губернатор Новосибирской области рассказал, как пройдут новогодние корпоративы и детские праздники в этом году. Также стало известно, что режим повышенной готовности планируют продлить до марта 2021 года.

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Крещение ГосподнеНовосибирскрежим повышенной готовности
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