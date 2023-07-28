«Мне это всё надоело»: откровения женщин, которые оставили детей мужу и его любовнице, а сами начали жизнь заново

Кристина не понимает, как могла не заметить очевидного. По ее словам, она была настолько счастлива и уверена в муже, что даже не думала об изменах.



— Примерно за год до нашего разрыва Света (подруга Кристины. — Прим. ред.) развелась с мужем и переехала жить в наш дом, купила здесь квартиру. Сказала, ей так будет лучше. И я, близкая подруга, рядом, и Марат, если что, по хозяйству поможет. Да и детей у нее не было, а тут — наши малыши. Кстати, она крестная младшему сыну, — вздыхает Кристина.



В таком тесном общении женщина не видела проблемы, а даже наоборот. Марат иногда ходил, помогал — диван собирал, шкаф, чинил что-то, подруга сидела с детьми, если Кристине надо было к врачу или в магазин. Марат периодически оставался у подруги на ужин, что тут такого? Пока однажды мужчина не заявил, что уходит жить к Свете, мол, влюбился, там ему хорошо и спокойно, его уважают и ценят, не то что дома.