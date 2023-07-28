«Мне это всё надоело»: откровения женщин, которые оставили детей мужу и его любовнице, а сами начали жизнь заново

Если мужчина разводится, оставляет детей с бывшей женой, а сам идет жить свою свободную жизнь и при этом платит алименты и забирает детей на выходные — он хороший отец и
всем ребятам пример. А вот если так поступит женщина, в нашем обществе ее не то что не поймут, а будут откровенно порицать. Пока идут споры, существует ли у женщин специальный материнский инстинкт и как он работает — редакция Городских порталов вспомнила истории семей, в которых мамы приняли решение пойти по мужскому пути разрыва. Некоторые, правда, не по своей воле.
«Мы тоже имеем право на второй шанс». История Кристины
Женщина познакомилась с будущим супругом на отдыхе в Турции. У молодых людей всё быстро завертелось, но тогда никто из них ни о чем серьезном даже не думал. Пара обменялась контактами, начала переписываться и созваниваться, хоть и жили они в разных городах. Кристина с Маратом несколько раз слетали друг к другу на выходные и в один из таких уик-эндов решили пожениться. Родители отговаривали дочь от такого быстрого развития отношений, но она влюбилась и ничего не хотела слушать.
— В браке родились трое детей, мы все вместе были не разлей вода. Строили планы на будущее, выбирали детям профессии, мечтали, как в старости уедем жить на берег моря, туда, где познакомились десять лет назад. Пока он не собрал вещи и не ушел к моей подруге, которая живет в нашем же доме, — вспоминает наша героиня.
Кристина не понимает, как могла не заметить очевидного. По ее словам, она была настолько счастлива и уверена в муже, что даже не думала об изменах.
— Примерно за год до нашего разрыва Света (подруга Кристины. — Прим. ред.) развелась с мужем и переехала жить в наш дом, купила здесь квартиру. Сказала, ей так будет лучше. И я, близкая подруга, рядом, и Марат, если что, по хозяйству поможет. Да и детей у нее не было, а тут — наши малыши. Кстати, она крестная младшему сыну, — вздыхает Кристина.
В таком тесном общении женщина не видела проблемы, а даже наоборот. Марат иногда ходил, помогал — диван собирал, шкаф, чинил что-то, подруга сидела с детьми, если Кристине надо было к врачу или в магазин. Марат периодически оставался у подруги на ужин, что тут такого? Пока однажды мужчина не заявил, что уходит жить к Свете, мол, влюбился, там ему хорошо и спокойно, его уважают и ценят, не то что дома.
Жизнь Кристины превратилась в ад, теперь она вынуждена была находиться в одном доме с бывшим мужем и его новой любовью. Еще работа, болезни детей, двое из которых — дошколята, домашние хлопоты. У нее случился срыв. Женщина вспоминает, что поняла: еще чуть-чуть, и сойдет с ума. Тогда она оставила детей на мужа и уехала в санаторий.
— Там я поняла, что мне так хорошо, когда я не вижу ни его, ни ее, ни детей. Меня вдруг осенило: а почему бы мне не отдать им ребят, а самой не начать устраивать личную жизнь в другом городе? А они пусть будут счастливы в этой круговерти. Плакать и ныть я долго не могу, привыкла всегда действовать и добиваться своего. Детей ведь не на чужих людей оставляю — с отцом и крестной мамой, — рассуждает она.
Кристина решила переехать в другой город и начать жизнь заново.
— К детям буду прилетать раз в месяц, они ко мне на каникулах, мы же не навсегда расстаемся. Восстановлюсь и заберу их себе. А почему бы и нет? Ведь мужчины так поступают сплошь и рядом, почему нам, женщинам, так нельзя? Мы тоже имеем право на второй шанс, — заключает она.
Не одна такая
Истории, когда женщина добровольно оставляют детей супругу, редки, но есть. Например, в 2016 году подобный прецедент произошел в Сибири. Он привлек внимание общественности, потому что семья была благополучной и многодетной. Жительница Новосибирской области оставила пятерых детей бывшему мужу, потому что ей «всё надоело».
Как сообщала пресс-служба УФССП по НСО, в отделе судебных приставов по Болотнинскому району с 2015 года находится исполнительное производство в отношении 37-летней матери пятерых детей, которая задолжала им больше 400 тыс. руб.
— Великолепно ухоженная и весьма стильная гражданка в один прекрасный момент решила сбежать от трудностей быта, связанных с воспитанием пятерых детей, двое из которых были от первого брака. Продолжать беззастенчивую, свободную и беззаботную жизнь долго не пришлось: решение суда о взыскании алиментов резко переменило атмосферу в судьбе женщины, — пишет пресс-служба УФССП.
Приставы арестовали счета женщины и ограничили выезд за границу. На приеме у пристава многодетная мать заявила: «Мне это всё надоело, и вообще я имею право хранить молчание. На работу я тоже не собираюсь: такую женщину, как я, должен обеспечивать мужчина».
«Меня "выбросили" из дома и из жизни моих детей». История Марины Дубовской
Но чаще всего женщины не расстаются со своими детьми по собственной воле, и уж тем более, если у их отца новая жизнь и семья. Но иногда ситуация складывается так, что у мамы не остается выбора.
Например, НГС публиковал историю многодетной сибирячки, которая после нервного срыва попала в больницу, а бывший муж решил забрать у нее троих детей. Много месяцев Марина Дубовская боролась за право жить со своими детьми, но в итоге в 2020 году суд встал на сторону ее супруга.
Проблемы в семье Дубовской начались в 2016 году, когда из-за нервного срыва муж отвел ее сначала к психиатру, а оттуда увез в психиатрическую больницу.
— Со мной случился нервный срыв на фоне гормональной перестройки после родов и высокой эмоциональной и физической нагрузки. На руках грудной ребенок, в соседней комнате подросток, требующий внимания, сын с ослабленным иммунитетом, нет помощи от мужа — он занят наукой, и я случайно узнаю, что у него была любовная связь на стороне, — рассказывала свою версию Марина.
Спустя неделю нахождения в психиатрической больнице Марину со снимком флюорографии и подозрением на туберкулез отправили в клиническую психиатрическую больницу
У супругов трое детей, которые во время лечения матери оставались с отцом. Через некоторое время Иван Дубовский сообщил Марине, что они разводятся. Старшие дети живут с отцом по мировому соглашению, а вопрос с младшей дочерью оставался спорным.
По словам Марины, мировое соглашение, по которому старшие дети остаются жить с отцом, а младшая дочь — с матерью, она подписала вынужденно — ее шантажировали диагнозом (F25.2 шизоаффективное расстройство, смешанный тип, в стадии ремиссии. — Прим. ред.), который ей поставили в психиатрической клинике. В этом соглашении супруги прописали порядок общения с детьми, время, продолжительность и место встреч. По словам Марины, сейчас у ее бывшего мужа новая семья.
В 2019 году младшая дочь также переехала к отцу — теперь все трое детей живут с ним, Марина и ее родители подали иск в суд о порядке общения с детьми, ее бывший супруг подал встречный иск на определение места жительства детей с ним.
— Меня в судебном порядке хотят лишить возможности воспитывать наших детей. Судом была назначена комплексная психолого-педагогическая экспертиза. После получения ее результатов бывший муж ограничил мое общение с детьми до одного телефонного разговора в воскресенье в 18:00, — утверждала женщина.
По телефону Марина разговаривает только с сыном, старшая дочь перестала с ней общаться, заблокировала в соцсетях и внесла номер телефона в черный список.
— Адвокат не дает мне никаких прогнозов. Но уже сам факт, что малышку забрали у меня в октябре 2019 года, играет не в мою пользу, — считает она. — Детям нужна мама, ее любовь и забота. Я не сделала ничего предосудительного и аморального. Я не употребляла наркотики и алкоголь, я не вела аморальный образ жизни. Я просто была женой и мамой. И в момент, когда во мне что-то надломилось, закончилась энергия, меня «выбросили» из дома и из жизни моих детей.
Супруг Марины, как и его официальный представитель, тогда отказались комментировать ситуацию и представить свою версию событий. Позже стало известно, что суд принял решение не в пользу матери.
— Суд прошел, судья вынесла решение. Все дети остаются с отцом. Мне и родителям установили порядок общения. Решение будет изготовлено в течении 5 дней и выслано мне на почту. Это был очень долгий и сложный путь для меня, моих родителей и близких. Силы были неравны. Мы имеем то, что имеем. Что будет дальше — покажет время. Несмотря ни на что, жизнь продолжаешься! И ничто не изменит того, что я лучшая мама своим чудесным детям, — написала Марина на своей странице в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
У папы другая, стоит ли рассказывать детям?
Психолог Наталья Целевич отмечает, что ребенку о таких вещах знать нельзя. Если мы при ребенке плохо отзываемся о втором родителе и всем существом показываем, что мир рухнул, то ребенок будет винить в этом его или ее. Мол, мама или папа страдают, значит второй сделал плохо и значит все мужчины / женщины плохие.
— Ребенок делает такой вывод автоматически и закрывается. Например, у девочки сформируется жизненная позиция, что мужчина — предатель, мужчина причиняет зло. Даже из солидарности с мамой дочка может подсознательно выбрать вариант страдать. Это обернется для девушки не очень хорошо. Если она видит такой негативный исход брака, то, конечно, она будет зацикливаться на мысли, что мужчины — изменники, что им верить нельзя. У многих из нас есть деструктивный шаблон, что все мужчины изменяют. Если он присутствует, то необходимо с ним работать. Потому что обобщение не имеет отношения к действительности. Ситуаций много, люди и семьи уникальны. От таких стереотипов нужно избавляться, — считает эксперт.
Нормально ли для женщины оставить детей на отца?
По мнению психолога Эвелины Гаевской, в реальности нет достаточно четко обозначенной социальной ответственности супругов друг за друга и семью. Мужчина оставляет детей и уходит, он свободен, а женщина остается с детьми, и это реально ограничивает ее жизнь. Уже есть такой термин — «штраф за материнство». Молодые, вступая в брак, недооценивают ресурс родительских семей, но именно он может оказаться самым значимым в семейном кризисе, когда мужчина не хотел бы терять те перспективы и ресурсы, которые у него есть благодаря семейному клану.
По мнению Эвелины, на социальном уровне, возможно, имело бы смысл придать особый правовой статус неполным семьям, которых в России примерно треть и большая часть из которых — это женщины, воспитывающие детей. Целью таких акций могло бы быть снижение «штрафа за материнство» и в целом улучшение качества жизни общества.
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