СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняНеизвестный поджег «Тойоту»
Все новости
Все новости
Истории

Как одну невесту увезла настоящая полиция, а вторая сбежала от жениха на мотоцикле — 6 курьезных историй со свадеб

Некоторые теряют на свадьбе голову, а один из сегодняшних героев — бороду

782

Свадебные ведущие Новосибирска рассказали НГС несколько необычных и забавных историй с церемоний

Поделиться

Свадебная церемония — одно из самых важных событий у влюбленных, как бы ни было организовано мероприятие — неприлично дорого или скромно. Но иногда даже самый высокий уровень подготовки к торжеству не может гарантировать, что всё пойдет по плану. Свадебные ведущие Новосибирска поделились с НГС необычными и забавными историями с церемоний.

Как настоящая полиция похитила невесту

Свадебная ведущая Екатерина Брикулина работает в ивент-сфере более 12 лет. За прошедшие годы она провела много торжественных событий, на которых происходили забавные и трогательные случаи.

Так, несколько лет назад Екатерина проводила свадьбу в одном из городов Новосибирской области. Во время праздника гости заметили, что исчезла невеста, — происшествие не планировалось организаторами мероприятия.

— В какой-то момент ко мне подходят и говорят, что украли невесту. Обычно, если такое происходит, невесту заводят в закуток, или я придумываю место, куда ее можно посадить, чтобы она видела гостей. А здесь кинулись искать, но ее нет, — вспоминает специалист. — Оказалось, что ее папа попросил приехать на свадьбу настоящих полицейских, в форме. Они прибыли на УАЗе и увезли невесту.

Екатерина Брикулина отметила, что похищенную невесту искали по всему городу гости и организаторы свадьбы. Отцу похищенной даже пришлось вызванивать сотрудников правоохранительных органов, которые увезли девушку.

— Они за углом спрятались и хохотали вместе с невестой. В итоге ее всей свадьбой выкупали. И с водкой, и с деньгами, — рассказывает ведущая.

Как невеста сбежала на мотоцикле

Вторая история от Екатерины тоже связана с исчезновением невесты. Но если в первом случае девушку вернули жениху, то во втором похищенная сама сбежала от избранника.

— Торжественное мероприятие проходило в Новосибирске, на свадьбе присутствовали гости и родители новобрачных. Спустя несколько часов после начала банкета на площадке появляется парень, который знаком как невесте, так и жениху, — последний напрягся после того, как его увидел. Невеста выбежала из зала, и началась суета. Я тоже решила выйти из здания и увидела, что молодой человек забрал невесту и увез ее на мотоцикле, — сказала ведущая. — Как оказалось, эта пара была влюблена. Жених погоревал, а через год еще раз женился. Я тогда тоже вела его свадьбу и спросила, не боится ли, что невесту увезут. В этот раз он сказал, что уверен.

Тверк от 65-летнего отца жениха

Девушка также вспомнила историю, в которой жених и невеста по-новому узнали своих близких. Так, стеснительный, по мнению молодоженов, отец жениха в присутствии гостей пустился в зажигательный танец.

— Мужчине около 65 лет, молодожены сказали, что он тихий и спокойный человек. Всю свадьбу отец жениха сидел тихо, но в одном из игровых блоков решил поучаствовать в конкуре, где нужно станцевать так, как показано на видео. Наступает момент, и мужчина начинает неистового тверкать. Все были в шоке, — отметила Екатерина. — Для его сына и близких это было чем-то новым. Кто-то скажет, что он напился, но отец жениха выпивал столько же, сколько и другие гости.

На одном из торжественных событий невеста сбежала от жениха к возлюбленному

На одном из торжественных событий невеста сбежала от жениха к возлюбленному

Поделиться

Фаер-шоу за 100 тысяч не на той свадьбе

Александр Аулов работает в ивент-сфере 27 лет. За годы работы он накопил множество забавных историй со свадеб: как своих, так и коллег.

В частности, на одно из торжественных мероприятий прибыла группа людей, которая занимается организацией лазер- и фаер-шоу, анимацией. Команда приезжает на свадьбу и проводит программу стоимостью более 100 тысяч рублей, но, как оказалось, показать шоу специалисты должны были на другом мероприятии.

— Команда сворачивается, к ним подходит жених и говорит: «Слушайте, всё было очень круто, но есть вопрос: кто устроил сюрприз?» Они не понимают вопрос, на что жених сообщает, что подобное шоу на свадьбу не заказывали. Выясняется, что они приехали не на ту площадку и «бахнули» на 100 тысяч рублей. В результате смогли как-то выкрутиться из ситуации, вызвали коллег на подмогу для поездки на другую площадку, но им попало, — рассказал Александр Аулов.

Как жених лишился бороды

Вторая «огненная» история произошла во время объятий жениха и друга новобрачного. Мужчина решил выразить свои эмоции к жениху, держа в руках бенгальские огни.

— Жених брутальный, не с бородкой, а с бородой, как у Льва Николаевича Толстого. Все гости взяли в руки бенгальские огни и начали фотографироваться, когда друг жениха от переизбытка чувств решил взять последнего за шею и обнять. В одной руке жених, в другой — бенгальские огни. В какой-то момент борода жениха вспыхивает и появляется запах гари, который разносится по площадке. Новобрачный одной рукой потушил пожар и продолжил отмечать праздник, — сказал специалист.

На Новосибирском водохранилище ураган мог испортить свадебную церемонию

На Новосибирском водохранилище ураган мог испортить свадебную церемонию

Поделиться

Как ураган на Обском водохранилище уничтожил свадебную церемонию

Свадебный ведущий Роман Зеленский выступал ведущим на выездной церемонии, которая проходила на пляже у Новосибирского водохранилища. Около въезда на пляж для торжественного события установили шатер, где проходила свадьба, а чуть дальше, рядом с берегом, должна была состояться выездная церемония. Организаторы выстроили стулья, поставили горку шампанского, когда со стороны воды на них стала надвигаться туча.

— Я понимаю, что скоро начнется выездная церемония и горку шампанского никто, может, и не увидит. Решил снять первые слои сооружения и взял в руку верхний бокал, когда начался ураган. Поднял стакан — и всё, что было под ним, падает, — сказал специалист. — Начинается мощный ураган, на территории гнутся сосны, ветер сметает выездную церемонию и опрокидывает в воду один из шатров. Вся грязь с берега летит в сторону праздничных шатров, забрызгивает еду и роняет алкоголь, который выставили на столах. Всё происходит за 15 минут. 15 минут, которые уничтожили всё. Гости, организаторы в шоке, когда мне звонят молодожены и спрашивают, можно ли им подъезжать. Куда подъезжать, если уничтожено всё? Нет еды на столах, отсутствует практически весь алкоголь. Но мы договариваемся с новобрачными, чтобы те задержались, для того чтобы всё исправить.

По словам специалиста, после урагана гости и организаторы разъехались на такси. Кто-то из присутствующих поехал в магазин за салатами, некоторые — за алкоголем. Ведущий уточнил, что ураган был именно в том районе Новосибирска, где проходила свадебная церемония, при этом молодоженов ветер не коснулся: они находились далеко от места событий. В результате свадьбу задержали на полтора часа, но за это время специалисты постарались исправить ситуацию.

— Мы восстановили всё, что могли. В результате жених и невеста не сразу поняли, что что-то пошло не так, — уточнил Роман Зеленский.

Отметим, в конце 2022 года новосибирский ЗАГС составил список красивых свадебных дат 2023 года: всего их будет 16. Летом таких красивых дат четыре.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

СвадьбаЗАГСВодохранилищеМолодожены
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter