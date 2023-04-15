Как одну невесту увезла настоящая полиция, а вторая сбежала от жениха на мотоцикле — 6 курьезных историй со свадеб

Свадебная церемония — одно из самых важных событий у влюбленных, как бы ни было организовано мероприятие — неприлично дорого или скромно. Но иногда даже самый высокий уровень подготовки к торжеству не может гарантировать, что всё пойдет по плану. Свадебные ведущие Новосибирска поделились с НГС необычными и забавными историями с церемоний.
Как настоящая полиция похитила невесту
Свадебная ведущая Екатерина Брикулина работает в ивент-сфере более 12 лет. За прошедшие годы она провела много торжественных событий, на которых происходили забавные и трогательные случаи.
Так, несколько лет назад Екатерина проводила свадьбу в одном из городов Новосибирской области. Во время праздника гости заметили, что исчезла невеста, — происшествие не планировалось организаторами мероприятия.
— В какой-то момент ко мне подходят и говорят, что украли невесту. Обычно, если такое происходит, невесту заводят в закуток, или я придумываю место, куда ее можно посадить, чтобы она видела гостей. А здесь кинулись искать, но ее нет, — вспоминает специалист. — Оказалось, что ее папа попросил приехать на свадьбу настоящих полицейских, в форме. Они прибыли на УАЗе и увезли невесту.
Екатерина Брикулина отметила, что похищенную невесту искали по всему городу гости и организаторы свадьбы. Отцу похищенной даже пришлось вызванивать сотрудников правоохранительных органов, которые увезли девушку.
— Они за углом спрятались и хохотали вместе с невестой. В итоге ее всей свадьбой выкупали. И с водкой, и с деньгами, — рассказывает ведущая.
Как невеста сбежала на мотоцикле
Вторая история от Екатерины тоже связана с исчезновением невесты. Но если в первом случае девушку вернули жениху, то во втором похищенная сама сбежала от избранника.
— Торжественное мероприятие проходило в Новосибирске, на свадьбе присутствовали гости и родители новобрачных. Спустя несколько часов после начала банкета на площадке появляется парень, который знаком как невесте, так и жениху, — последний напрягся после того, как его увидел. Невеста выбежала из зала, и началась суета. Я тоже решила выйти из здания и увидела, что молодой человек забрал невесту и увез ее на мотоцикле, — сказала ведущая. — Как оказалось, эта пара была влюблена. Жених погоревал, а через год еще раз женился. Я тогда тоже вела его свадьбу и спросила, не боится ли, что невесту увезут. В этот раз он сказал, что уверен.
Тверк от 65-летнего отца жениха
Девушка также вспомнила историю, в которой жених и невеста по-новому узнали своих близких. Так, стеснительный, по мнению молодоженов, отец жениха в присутствии гостей пустился в зажигательный танец.
— Мужчине около 65 лет, молодожены сказали, что он тихий и спокойный человек. Всю свадьбу отец жениха сидел тихо, но в одном из игровых блоков решил поучаствовать в конкуре, где нужно станцевать так, как показано на видео. Наступает момент, и мужчина начинает неистового тверкать. Все были в шоке, — отметила Екатерина. — Для его сына и близких это было чем-то новым. Кто-то скажет, что он напился, но отец жениха выпивал столько же, сколько и другие гости.
Фаер-шоу за 100 тысяч не на той свадьбе
Александр Аулов работает в ивент-сфере 27 лет. За годы работы он накопил множество забавных историй со свадеб: как своих, так и коллег.
В частности, на одно из торжественных мероприятий прибыла группа людей, которая занимается организацией лазер- и фаер-шоу, анимацией. Команда приезжает на свадьбу и проводит программу стоимостью более 100 тысяч рублей, но, как оказалось, показать шоу специалисты должны были на другом мероприятии.
— Команда сворачивается, к ним подходит жених и говорит: «Слушайте, всё было очень круто, но есть вопрос: кто устроил сюрприз?» Они не понимают вопрос, на что жених сообщает, что подобное шоу на свадьбу не заказывали. Выясняется, что они приехали не на ту площадку и «бахнули» на 100 тысяч рублей. В результате смогли как-то выкрутиться из ситуации, вызвали коллег на подмогу для поездки на другую площадку, но им попало, — рассказал Александр Аулов.
Как жених лишился бороды
Вторая «огненная» история произошла во время объятий жениха и друга новобрачного. Мужчина решил выразить свои эмоции к жениху, держа в руках бенгальские огни.
— Жених брутальный, не с бородкой, а с бородой, как у Льва Николаевича Толстого. Все гости взяли в руки бенгальские огни и начали фотографироваться, когда друг жениха от переизбытка чувств решил взять последнего за шею и обнять. В одной руке жених, в другой — бенгальские огни. В какой-то момент борода жениха вспыхивает и появляется запах гари, который разносится по площадке. Новобрачный одной рукой потушил пожар и продолжил отмечать праздник, — сказал специалист.
Как ураган на Обском водохранилище уничтожил свадебную церемонию
Свадебный ведущий Роман Зеленский выступал ведущим на выездной церемонии, которая проходила на пляже у Новосибирского водохранилища. Около въезда на пляж для торжественного события установили шатер, где проходила свадьба, а чуть дальше, рядом с берегом, должна была состояться выездная церемония. Организаторы выстроили стулья, поставили горку шампанского, когда со стороны воды на них стала надвигаться туча.
— Я понимаю, что скоро начнется выездная церемония и горку шампанского никто, может, и не увидит. Решил снять первые слои сооружения и взял в руку верхний бокал, когда начался ураган. Поднял стакан — и всё, что было под ним, падает, — сказал специалист. — Начинается мощный ураган, на территории гнутся сосны, ветер сметает выездную церемонию и опрокидывает в воду один из шатров. Вся грязь с берега летит в сторону праздничных шатров, забрызгивает еду и роняет алкоголь, который выставили на столах. Всё происходит за 15 минут. 15 минут, которые уничтожили всё. Гости, организаторы в шоке, когда мне звонят молодожены и спрашивают, можно ли им подъезжать. Куда подъезжать, если уничтожено всё? Нет еды на столах, отсутствует практически весь алкоголь. Но мы договариваемся с новобрачными, чтобы те задержались, для того чтобы всё исправить.
По словам специалиста, после урагана гости и организаторы разъехались на такси. Кто-то из присутствующих поехал в магазин за салатами, некоторые — за алкоголем. Ведущий уточнил, что ураган был именно в том районе Новосибирска, где проходила свадебная церемония, при этом молодоженов ветер не коснулся: они находились далеко от места событий. В результате свадьбу задержали на полтора часа, но за это время специалисты постарались исправить ситуацию.
— Мы восстановили всё, что могли. В результате жених и невеста не сразу поняли, что что-то пошло не так, — уточнил Роман Зеленский.
Отметим, в конце 2022 года новосибирский ЗАГС составил список красивых свадебных дат 2023 года: всего их будет 16. Летом таких красивых дат четыре.