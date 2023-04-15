Как одну невесту увезла настоящая полиция, а вторая сбежала от жениха на мотоцикле — 6 курьезных историй со свадеб

Так, несколько лет назад Екатерина проводила свадьбу в одном из городов Новосибирской области. Во время праздника гости заметили, что исчезла невеста, — происшествие не планировалось организаторами мероприятия.



— В какой-то момент ко мне подходят и говорят, что украли невесту. Обычно, если такое происходит, невесту заводят в закуток, или я придумываю место, куда ее можно посадить, чтобы она видела гостей. А здесь кинулись искать, но ее нет, — вспоминает специалист. — Оказалось, что ее папа попросил приехать на свадьбу настоящих полицейских, в форме. Они прибыли на УАЗе и увезли невесту.

