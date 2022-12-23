СЕЙЧАС -15°С
Пробки 7/10
usd 68.45
eur 72.62
СрочноДТП на трассе: мужчина погиб, 10-летний пострадал
Все новости
Все новости

Главные свадебные даты 2023 года: в новосибирском ЗАГСе составили красивый список для молодоженов

Первая примечательная дата будет уже в феврале

5 463

В Новосибирске в последние месяцы растет количество заключенных браков

Поделиться

Новосибирский ЗАГС составил список красивых свадебных дат 2023 года: всего их будет 16.

— В жизни не так много значимых дат, и день свадьбы — одна из них. Эффектные сочетания в календаре — популярный выбор. Красивые даты легче запоминаются, отлично выглядят на приглашениях, да и вообще пропитаны символизмом. Именно поэтому на такие дни часто стараются назначить свадьбу влюбленные, — рассказали в пресс-службе ЗАГСа.

Как напоминают в пресс-службе ЗАГСа, подать заявление можно за год до выбранной даты, но не позднее, чем за месяц.

Первой красивой датой в 2023 году названа 23 февраля (23.02.2023). Как отмечают в пресс-службе ЗАГСа, у этой даты есть все шансы стать главной датой следующего года. Еще одной зимней датой стала декабрьская — 23.12.2023.

— Весна не за горами! Третий месяц — март — тоже будет богат на красивые сочетания чисел: 02.03.2023 (четверг), 03.03.2023 (пятница), 23.03.2023 (четверг). В мае 05.05.2023 (пятница), 23.05.2023 (вторник) обязаны быть счастливыми датами, — отметили в пресс-службе ЗАГСа.

Летом таких красивых дат четыре. Это 23.06.2023 и 23.08.2023. Также в июле есть две даты: 07.07.2023 и 08.07.2023 — 8 июля отмечают День семьи, любви и верности.

— Осень не осталась в стороне! В сентябре сразу две субботы выпали на красивые даты — 09.09.2023 и 23.09.2023 — и они наверняка будут в топе запросов. Первый осенний месяц традиционно теплый и почти по-летнему солнечный, красивая свадьба обеспечена, — рассказали в ЗАГСе.

В ноябре и в октябре красивые даты есть в будние дни. Так в список вошли 03.10.2023 (вторник), 03.11.2023 (пятница), 23.11.2023 (четверг).

Новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации: в ноябре 2022 года заключено 2467 браков, а в ноябре 2021 — 1229.

ЗАГСНовый годБракСвадьбы2023 год
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter