Главные свадебные даты 2023 года: в новосибирском ЗАГСе составили красивый список для молодоженов

Новосибирский ЗАГС составил список красивых свадебных дат 2023 года: всего их будет 16.

— В жизни не так много значимых дат, и день свадьбы — одна из них. Эффектные сочетания в календаре — популярный выбор. Красивые даты легче запоминаются, отлично выглядят на приглашениях, да и вообще пропитаны символизмом. Именно поэтому на такие дни часто стараются назначить свадьбу влюбленные, — рассказали в пресс-службе ЗАГСа.