Новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации: в ноябре 2022 года заключено 2 467 браков, а в ноябре 2021 — 1 229.
Информацию об этом опубликовали на сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области. Всего за 11 месяцев 2022 года поженились
Напомним, что частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября 2022 года. После этого число свадеб увеличилось: мобилизованным разрешали жениться за один день.
Ранее мы рассказывали, какие новосибирцы могут жениться за один день и как это сделать.