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Новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации

Осенью 2022 года стало больше свадеб, чем в аналогичный период 2021 года

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Больше всего свадеб в 2021 году было в июле

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Новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации: в ноябре 2022 года заключено 2 467 браков, а в ноябре 2021 — 1 229.

Информацию об этом опубликовали на сайте Управления по делам ЗАГС Новосибирской области. Всего за 11 месяцев 2022 года поженились 100 079 пар, а за 2021 — 114 849.

Напомним, что частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября 2022 года. После этого число свадеб увеличилось: мобилизованным разрешали жениться за один день.

В сентябре и октябре тоже было заключено больше браков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

В сентябре и октябре тоже было заключено больше браков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

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Ранее мы рассказывали, какие новосибирцы могут жениться за один день и как это сделать.

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