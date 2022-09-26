Мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день — рассказываем, как это сделать

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали, как мобилизованные граждане могут жениться за один день.



— Закон один, основание такое существует. Все, у кого есть основания, попадают под статью 11 Семейного кодекса РФ. Можно обратиться в любой орган ЗАГС на территории РФ. Но заявление подается только лично, — ответили журналисту НГС в управлении.

Статья 11 СК РФ. Порядок заключения брака. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. (По данным «КонсультантПлюс»)