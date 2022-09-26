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Мобилизованные новосибирцы могут жениться за один день — рассказываем, как это сделать

Это возможно в любом ЗАГСе на территории страны

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По телефону жениться одним днем не получится: личная подача документов в таком случае обязательна

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В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали, как мобилизованные граждане могут жениться за один день.

— Закон один, основание такое существует. Все, у кого есть основания, попадают под статью 11 Семейного кодекса РФ. Можно обратиться в любой орган ЗАГС на территории РФ. Но заявление подается только лично, — ответили журналисту НГС в управлении.

Статья 11 СК РФ. Порядок заключения брака. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. (По данным «КонсультантПлюс»)

Вы недавно поженились за один день из-за объявления мобилизации? Расскажите об этом журналисту NGS.RU Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

ЗАГСыСвадьбаМобилизация
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